أسوان تستعد للانتخابات الرئاسية بـ223 لجنة رئيسية

تستعد محافظة أسوان لتجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية بمختلف المقرات الانتخابية استعدادا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى.

وتم تخصيص 12 لجنة للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وحرصت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة على تفقد غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الاحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات ودورات المياه العمومية.

وشددت على مسئولى الجهات المعنية تكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية، وسرعة إعداد تقارير تفصيلية مصورة عن الملاحظات المرصودة لسرعة تلافيها، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب ،

وكلفت السكرتير العام مسئولى التربية والتعليم بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه ، علاوة على رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابي الكبير.

ووجهت مسئولى الوحدة المحلية بسرعه رفع تراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، مع تركيب أعمال الإنترلوك وتسوية مستوى أرضية المداخل وتنفيذ أعمال الدهانات للأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التى تتواجد فيها اللجان الانتخابية وذلك للحفاظ على الوجه الحضاري أمام الناخبين ولسهولة وتيسير حركة الدخول والخروج.

كما شملت الجولة التفقدية للجنة المرور الميدانى على 14 لجنة فرعية داخل عدد 7 مدارس تعليمية، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز باستاد أسوان.