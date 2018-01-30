أسوان تستعد للاحتفال في فبراير بتعامد الشمس على رمسيس

متابعات كشف محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، أن الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل خلال فبراير المقبل، سيشهد عددا من الفعاليات في الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل، أهمها انطلاق مهرجان أسوان الدولي السادس للثقافة والفنون، والذي سيتم افتتاحه في 17 فبراير المقبل بمسرح ف

متابعات

كشف محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، أن الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل خلال فبراير المقبل، سيشهد عددا من الفعاليات في الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل، أهمها انطلاق مهرجان أسوان الدولي السادس للثقافة والفنون، والذي سيتم افتتاحه في 17 فبراير المقبل بمسرح فوزي فوزي الصيفي بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية أجنبية وعربية وإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده محافظ أسوان مع مديري الجهات المختصة؛ لمناقشة خطة الاستعدادات، ومن ضمن الفعاليات التي سيشهدها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس أيضا افتتاح مهرجان أسوان الدولي الثاني لسينما المرأة يوم 20 فبراير المقبل وحتى 27 من الشهر ذاته.

وأشاد اللواء مجدي حجازي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالدعم الكبير من وزارات الثقافة والسياحة والآثار بجانب جهود هيئتي قصور الثقافة وتنشيط السياحة لإنجاح هذا الاحتفال، والذي سيشمل أيضا تنظيم “ديفيليه” على المراكب الشراعية من أمام حديقة فريال التاريخية بمدينة أسوان، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمشاهدة هذه العروض والتي تتواكب مع إطلاق مئات البلونات التي ترفع علم مصر وشعار “تحيا مصر”.

وأضاف أنه سيتم تنظيم “ديفيليه” آخر للفرق داخل السوق السياحي مع تقديم عروضها بجميع مسارح وقصور وبيوت الثقافة داخل المراكز والمدن.

وأكد المحافظ أن الحفل الختامي سيكون ليلة تعامد الشمس بصحن معبدي أبوسمبل، عقب عرض الصوت والضوء، ثم تنتقل لتقدم العروض بوسط المدينة، فيما يختتم الاحتفال أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الآلاف من السائحين والزائرين المصريين.

وأعلن “حجازي”، أنه سيتم افتتاح تطوير وتجميل مدينة أبوسمبل السياحية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث سيتم تكريم المساهمين في هذا الإنجاز الضخم من كافة الجهات سواء في البنية الأساسية من رصف طرق وإنارة ودهانات وتشجير أو رفع جودة المواقع الخدمية الصحية والتعليمية والتموينية والثقافية، علاوة على تطوير شامل لمنطقة معبدي أبوسمبل.

وأكد أنه سيتم ضمن الاحتفال بتعامد الشمس تنظيم معرضين للمشغولات اليدوية والحرف البيئية أثناء حفل الافتتاح بالمسرح الصيفي والآخر سيتم افتتاحه بمدينة أبوسمبل السياحية للمساهمة في التسويق الجيد للمنتجات الأسوانية ودعم الأسر المنتجة لها.



