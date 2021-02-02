أسوان تستضيف الندوة الفنية الأولى للاتحاد للعربي للأسمدة غدا

تستضيف مدينة اسوان الندوة الفنية الأولى في 2021 لـ صناعة الأسمدة في الفترة ما بين 3-4 فبراير الجاري والتي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة، برعاية شركاته الأعضاء وشركات دولية متخصصة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة – ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد عن تنظيم الندوة الفنية بتقنية الـ Hybrid Event والأولى من نوعها خلال مسيرة الاتحاد التي تمتد لأكثر من 45 عاماً حيث تجمع هذه التقنية مزيجا من الحضور عن بعد والحضورالفعلي مع توفير جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين الحضور من ممثلي صناعة الأسمدة والمهتمين بأعمال الندوة الفنية الأولى في 2021 للاتحاد.

وأضاف الجبلي أن صناعة الأسمدة تعتبر أحد اهم روافد التنمية الاقتصادية في مصر حيث تحظى مصر بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات بجانب المدخلات الأساسية الأخرى.

وأشار إلى أنه في حين أن إنتاج الأسمدة هومجال كثيف الطاقة وبالتالي فإن توفير الطاقة من العوامل الهامة لتحسين اقتصاديات مصانع الأسمدة وينعكس علي تقليل تكلفة الانتاج وبالتالي سعرالمنتج مما يؤدي الى زيادة استخدام الاسمدة بالطرق الرشيدة ومن ثم زيادة الانتاجية الزراعية، وذلك ايضاً تماشياً مع سياسة الاتحاد والتي تهدف الىتعزيز ثقافة ومفهوم الاستدامة في مصانع الأسمدة والتفاعل مع الشركاتالاعضاء لتبادل الخبرات وعقد الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التيتتواكب مع متطلبات هذه الصناعة المهمة.

ومن جهة أخرى صرح المهندس رائد الصعوب أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، ان الاتحاد يتوجه الي رؤية غير مسبوقة من خلال فعالياته والتي تمتد على مدار العام 2021 وتتسم برؤية عملية تخدم أعضائه على النحو الذي يحقق الأهداف المعرفية وتعزز حلقات التواصل بين أعضائه من أقطار وبلدان متعددة لتجتمع من خلال رؤية فعالة وتطبيقات تكنولوجية عصرية.

وأشار الصعوب إلى أن هذا الاجتماع بهدف توفير تواصل آمن وتبادل معرفي بين الخبراء والمهتمين بتكنولوجيا صناعة الأسمدة بما في ذلك اخر المستجدات العالمية المتعلقة بهذا الشق الصناعي الهام، وهي ايضاً فرصه متميزة للاطلاع على الجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمدة والموضوعات ذات الصلة، وتبادل الخبرات سواء مع الخبراء من الشركات الدولية او بين المهندسين والفنيين من الشركات العربية وبعضها البعض حيث يشارك بالندوة اكثر من 100 مشاركاً .

يذكر أن المشاركة (عن بعد) ستكون متاحة من خلال منصة متكاملة يوفرها الاتحاد لإدارة الندوة والتي تتضمن المحاضرات ومعرض مصاحب وإمكانية التواصل بين المشاركين وعقد الاجتماعات والمناقشات.

ويشارك بالندوة عدد من الشركات العربية والعالمية من 21 دولة حول العالم، في حين تشارك 36 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، سويسرا،اسبانيا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية مما يعكس التطلعات الكبيرة لتلك الشركات والمستمدة منقيمة هذا الحدث، بالإضافة للأهمية التي تتمتع بها أنشطة الاتحاد بشكل عام من حيث مشاركة المنتجين العرب والذي يخلق لها خصوصية وتفرد على المستوى العالمى.

وستناقش الندوة موضوعات هامة منها، التعافي من جائحة كورونا وتحويل التحديات الى فرص لمصنعي الأسمدة، الاستدامة في صناعة الأسمدة وتوافقها مع خطط الدول والحكومات 2030، والجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمدة تكنولوجيا الأسمدة المتخصصة .

وستناقش ايضا ترشيد استهلاك الطاقة، اعادة تاهيل الوحدات الانتاجية، التطورات في العوامل المساعدة والكيماويات وأثرها على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف الامونيا الخضراء: ،مستقبل الطاقة معالجة التآكل في صناعة حامض النيتريك، رفع انتاجية حامض الفوسفوريك والتخلص من الشوائب الرئيسية، الفوسفوجبسم، نظرة الى المستقبل والجديد في اعادة استخدامه.