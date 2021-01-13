استثمار

«أسوان» تروج لـ 4 مشاريع صناعية وعقارية وسياحية عملاقة

تشمل إقامة مدينة فوسفاتية وتحويل الحديقة الدولية لمنتجع بيئى
أحمد عاشور 8:16 ص, الأربعاء, 13 يناير 21 8:16 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

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كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان عن الترويج لأربعة مشاريع عملاقة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشمل منطقة صناعية ومنتجعات سياحية وبيئية .

وأوضحت أبو زيد فى تصريحات لـ«المال» أن المحافظة تبحث عن مطور صناعى لاستغلال 5 ألاف فدان كمنطقة صناعية فوسفاتية مضيفة أن تلك المنطقة تحتوى على أنقى أنواع الفوسفات مقارنة بمناطق فى مصر مثل أبو طرطور أو فى الأردن حيث تبلغ درجة النقاوة مابين 28 و%30 .

أبو زيد: طرح «خدمى» بجوار المطار .و4 ألاف  فدان غرب النيل للإسكان

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المحافظة تروج أيضا لمشروع عقارى غرب أسوان على مساحة 4 ألاف فدان فضلا عن التسويق لتحويل الحديقة الدولية لمنتجع سياحى بيئى وإقامة منطقة خدمية بجوار مطار أسوان .

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وذكرت أبو زيد أن المحافظة بدأت محادثات مع عدد من المستثمرين ولجأت إلى هيئة الاستثمار  لتسويع دائرة الترويج وكسب مزيد من الجدية .

يشار إلى أن المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار زار أسوان، منذ أيام، وعقد اجتماعًا مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم..

وأعلنت الهيئة، فى بيان  صحفى وقتها ، أن الزيارة هدفها دعم المشروعات الاستثمارية والتعرف على الخطط التوسعية الجديدة لمستثمرى أسوان؛ تمهيدًا لتقديم كل سبل المساندة اللازمة لتنفيذها.

وأشارت أبوزيد إلى أن المستشار محمد عبد الوهاب، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التقيا مستثمرى أسوان، حيث بحثا سبل التيسير على مستثمرى المحافظة فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخططهم التوسعية.

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وتطرّق اللقاء إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال المزايا النسبية للمحافظة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء مع المستثمرين تقديم كل سبل الدعم اللازم، وكذلك وضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ، وحلّ أى تحديات قد تواجههم بشكل عاجل وفورى، وتنفيذ المقترحات التى من شأنها النهوض بالاستثمارات فى المحافظة.

وقال عبد الوهاب إن الزيارة تأتى تنفيذُا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة كل المشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على حالة الاستثمار بها، وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار تُولى اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار فى محافظة أسوان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها ودعم الأفكار الواعدة.

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وأشار محافظ أسوان إلى الدعم الذى تُوليه المحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية فى جميع القطاعات، مؤكدًا أهمية استغلال المزايا النسبية والتنافسية بأسوان والتى تشكل عوامل جذب لعدد من الأنشطة الاستثمارية حيث تتوافر بها المقومات السياحية العالمية، والموارد الطبيعية التى تعزز من تنفيذ مشروعات كبرى تخدم الاقتصاد الوطنى.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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