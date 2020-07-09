«أسوان» تبحث مع 3 مطورين صناعيين ترفيق 5 آلاف فدان

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن محافظة أسوان بدأت مباحثات مع 3 مطورين صناعيين لترفيق منطقة وادى هلال الصناعية، على مساحة تصل إلى 5 آلاف فدان فى وادى هلال بالسباعية، على أن يتولى المطور فيما بعد طرحها على الشركات الراغبة فى الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن أسوان لجأت إلى فكرة المطور الصناعي، بعد تأكدها من عدم قدرة المستثمرين على عمل المرافق وتنفيذ مشروعات فى آن واحد، لافتة إلى أنه تم عقد لقاءات كثيرة مع عدد كبير من رجال الأعمال خاصة الذين لديهم توجه فى الاستثمار بقطاع الفوسفات بشكل عام، وأبدوا عدم القدرة على تمويل المرافق وإقامة المشروعات فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها الاقتصاد بشكل عام.

وذكرت أنه تم رفع الأمر لرئاسة مجلس الوزراء، للمشاركة فى التفاوض مع المطورين خاصة وأن الأمر جديد على المحافظة، والمساعى الحالية أن يتم إبرام العقود على غرار الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والقطاع الخاص.

يشار إلى أن «التنمية الصناعية» عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووافق مجلس الوزراء نهاية 2019، على إقامة منطقة حرة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، مستهدف أن يقام عليها 160 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار، وتوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وتحقيق 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى تساهم فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا، وهى ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين.