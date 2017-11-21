أسوان الجديدة: ننفذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بـ 40 مليون جنيه

محمود زكي قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إن جار تنفيذ لتنفيذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه على أن يتم الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي. وأضاف رشاد في تصريحات لـ"المال" أنه تم طرح مناقصة عامة لتنف

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إن جار تنفيذ لتنفيذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه على أن يتم الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي.



وأضاف رشاد في تصريحات لـ”المال” أنه تم طرح مناقصة عامة لتنفيذ تلك العمارات لصالح الشركات المقيد داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء مشيرًا إلى أنه تم طرح مناقصة للتأمين على ممتلكات الجهاز بتكلفة 130 ألف جنيه.



وأكد أن الجهاز يستعد لطرح ٤قطع اراضي استثمارية بالمدينة خلال الشهر المقبل وذلك بمساحات تبدأ من ٣٠٠ متر مربع الى ١٠٠٠متر مربع إذ انه سيتم طرح تلك القطع بالمزايدة عليها مشيرا الى انه من المتوقع طرح كراسات الشروط الخاصة بالقطع خلال الفترة القادمة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018



ولفت إلى أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق -مياه شرب- وصرف صحي وكهرباء) للمرحلة الأولى للشريط النهري وذلك بتكلفة 24.5 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ ملعب خماسي بالحى الاول بالمدينة وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليون جنيه وكذلك الإستعداد لتنفيذ أعمال حراسة وصيانة المسطحات الخضراء بالحي الثالث بالمدينة بتكلفة تصل إلى إلى 4 ملايين جنيه

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وأضاف رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أنه يتم أيضا الاستعداد لتنفيذ ٩ مشروعات اخرى بالمدينة وذلك بتكلفة ١٨مليون جنيه على ان يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي وذلك يصبح اجمالي تلك المشروعات التي يستعد الجهاز لتنفيذها حوالي ١١مشروعا بتكلفة 50مليون جنيه



وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمي للمدينة بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه حيث أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أبريل من العام المالي القادم، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة، ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسى بالحى الثانى، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي ومدرسة تعليم أساسى (33 فصلاً) بالحى الثانى .

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء ايضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2017، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة وتعمل على أحدث نظم تكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنيه



وأكد أنه تم البدء في تنفيذ مستشفى عام بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة بتكلفة 140 مليون جنيه، كما تم إسناد تنفيذ حديقة عامة على مساحة 23 فداناً بتكلفة 21 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ أعمال لتطوير كوبري أسوان الغربي، بقيمة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تسليم 650 وحدة سكنية للأفراد، من أصل 4020 وحدة سيتم تسليمها بنهاية العام المالي الحالي فى 30 يونيو القادم.





