« أسوان الجديدة » تنفذ 54 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة

محمود زكي قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن جار إسناد 54 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم الفتح الفني لهم على وجار الفتح المالي خلال الفترة القادمة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ 50 عمارة إسكان اجتماعي إبريل المقبل. وأوضح رئيس جه

محمود زكي

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن جار إسناد 54 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم الفتح الفني لهم على وجار الفتح المالي خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ 50 عمارة إسكان اجتماعي إبريل المقبل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إن الجهاز أسند المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة وذلك بطاقة تبلغ 25 ألف متر مكعب مشيرًا إلى أن المشروع تم إسناده لشركة المقاولون العرب وذلك بعد طرح مناقصة من جانب الجهاز على شركات المقاولات مشيرًا إلى أن التكلفة الخاصة بعملية الإنشاء تبلغ 170 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام القادم 2019.

وأشار رئيس الجهاز أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات وكذلك تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدان بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن الجهاز طرح مناقصة إشراف على مستشفى عام بالمدينة بطاقة 158 سرير بتكلفة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال تشجير منطقة الإسكان الإجتماعي بقيمة تقدر بحوالي 4.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أنه يتم أيضا الاستعداد لتنفيذ مشروعات اخرى بالمدينة وذلك بتكلفة ١٨مليون جنيه على ان يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.