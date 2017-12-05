أسوان الجديدة تنفذ 43 عمارة بتكلفة 185 مليون جنيه

محمود زكي قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ 43 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك من خلال خمس مناقصات على شركات المقاولات، ضمن خطة الجهاز للعام المالي 2017/2018. وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال"، أن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات يتجاوز 185 مل



محمود زكي

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ 43 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك من خلال خمس مناقصات على شركات المقاولات، ضمن خطة الجهاز للعام المالي 2017/2018.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ”المال”، أن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات يتجاوز 185 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم طرحه من خلال 5 مناقصات لسرعة الانتهاء منها.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة، بتكلفة مبدئية 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2017/2018.

ولفت أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمي للمدينة بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أبريل من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.

ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2017، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة وتعمل على أحدث نظم تكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون جنيه.

وأكد أنه تم البدء في تنفيذ مستشفى عام بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة بتكلفة 140 مليون جنيه، كما تم إسناد تنفيذ حديقة عامة على مساحة 23 فداناً بتكلفة 21 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ أعمال لتطوير كوبري أسوان الغربي، بقيمة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تسليم 650 وحدة سكنية للأفراد، من أصل 4020 وحدة سيتم تسليمها بنهاية العام المالي الحالي فى 30 يونيو القادم.