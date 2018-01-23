أسوان الجديدة تنفذ مشروعات لرفع كفاءة المدينة

محمود زكي قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لرفع كفاءة المدينة ومن بين تلك المشروعات تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة.وتقدر تكلفة هذه المشروعات بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني ب

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لرفع كفاءة المدينة ومن بين تلك المشروعات تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة.

وتقدر تكلفة هذه المشروعات بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحاته، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات وكذلك تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدانً بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكد أن الجهاز طرح مناقصة إشراف على مستشفى عام بالمدينة بطاقة 158 سريرًا بتكلفة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال تشجير منطقة الإسكان الاجتماعي بقيمة تقدر بحوالي 4.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار تنفيذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أنه تم طرح مناقصة عامة لتنفيذ تلك العمارات لصالح الشركات المقيد داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مؤكدا أنه تم طرح مناقصة للتأمين على ممتلكات الجهاز بتكلفة 130 ألف جنيه.