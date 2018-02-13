أسوان الجديدة تنفذ مشروعات خدمية لرفع كفاءة المدينة

محمود زكييقوم جهاز مدينة أسوان الجديدة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية؛ لرفع كفاءة المدينة خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018.قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنف

محمود زكي





يقوم جهاز مدينة أسوان الجديدة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية؛ لرفع كفاءة المدينة خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018.

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث، بتكلفة 8.5 مليون جنيه.

وأكد، في تصريحاته، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات، وطبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدانًا بتكلفة 12 مليون جنيه، وتنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن الجهاز طرح مناقصة إشراف على مستشفى عام بالمدينة بطاقة 158 سريرًا بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تشجير منطقة الإسكان الاجتماعي بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار تنفيذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بالمدينة، بتكلفة 40 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أنه تم طرح مناقصة عامة لتنفيذ تلك العمارات لصالح الشركات المقيدة داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، منوهًا بأنه تم طرح مناقصة للتأمين على ممتلكات الجهاز بتكلفة 130 ألف جنيه.

ونوه بأن الجهاز يستعد لطرح 4 قطع أراض استثمارية بالمدينة خلال الشهر المقبل، بمساحات تبدأ من 300 متر مربع إلى 1000 متر مربع، إذ انه سيتم طرح تلك القطع بالمزايدة عليها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طرح كراسات الشروط الخاصة بالقطع خلال الفترة المقبلة.

وذكر رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أنه يتم أيضًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بالمدينة، بتكلفة 18 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة، ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسى بالحى الثانى، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي ومدرسة تعليم أساسى (33 فصلًا) بالحى الثانى.

وألمح إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلًا) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فدانًا ضمن الـ500 فدان.

وصرح بأنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمدينة نهاية العام الحالي 2018، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة 5 ملايين جنيه.