أسوان الجديدة تنفذ مشروعات بقيمة 95 مليون جنيه

طرح اعمال وحراسة وصيانة وتشغيل الطرق الرئيسيةالمال ـ خاصيعتزم جهاز مدينة أسوان الجديدة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، خلال العام المالى الحالى بقيمة تتجاوز 95 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى.وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجدي

طرح اعمال وحراسة وصيانة وتشغيل الطرق الرئيسية





المال ـ خاص

يعتزم جهاز مدينة أسوان الجديدة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، خلال العام المالى الحالى بقيمة تتجاوز 95 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إننا بدأنا تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت بمنطقة الـ 150 فدانا، بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصميم الحديقة الدولية بقيمة 300 ألف جنيه.

وأضاف- فى تصريحاته لـ«المال»- أنه جار طرح أعمال حراسة وصيانة وتشغيل شبكة إدارة الطرق الرئيسية، وذلك بتكلفة تبلغ 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تلك المشروعات خلال العام المالى الحالى (2017/2018).

ولفت إلى أنه جار تنفيذ عدد من عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك من خلال مناقصات تم طرحها على شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى للمقاولات بتكلفة 180 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، والمتوقع أن تنتهى خلال العام الحالى، بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن جمعية رجال أعمال أسيوط تقوم بتنفيذ الموقف الإقليمى للمدينة بتكلفة تصل إلى 31 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز طرح 4 قطع استثمارية بالمدينة، بمساحات 300 إلى 1000 متر مربع، لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط يتم سحبها من الجهاز خلال الأسبوع الحالى وحتى نهاية الشهر الجارى.

ولفت إلى أن شركات المقاولات انتهت من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعى، والتى تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة، وتم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان، وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع «ابنى بيتك» وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى المدينة نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة، وتعمل على أحدث نظم تكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأكد أنه تم البدء فى تنفيذ مستشفى عام بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة، بتكلفة 140 مليون جنيه، وإسناد تنفيذ حديقة عامة على 23 فداناً بتكلفة 21 مليون جنيه.