أسوان الجديدة تنفذ مشروعات بقيمة 32 مليون جنيه

رئيس الجهاز : انتهينا من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الفترة الماضية محمود زكيقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: أن الجهاز بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمدينة خلال الفترة الحالية، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوق

رئيس الجهاز : انتهينا من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الفترة الماضية



محمود زكي

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: أن الجهاز بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمدينة خلال الفترة الحالية، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأضاف رشاد في تصريحات لـ”المال” أن المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق – مياه شرب – وصرف صحي وكهرباء) للمرحلة الأولى للشريط النهري، وذلك بتكلفة 24.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ملعب خماسي بالحى الأول بالمدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليون جنيه، وكذلك الاستعداد لتنفيذ أعمال حراسة وصيانة المسطحات الخضراء بالحي الثالث بالمدينة بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمي للمدينة بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه، حيث إنه من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أبريل من العام المالي القادم، مؤكدا أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة، ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسى بالحى الثانى، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي ومدرسة تعليم أساسى (33 فصلاً) بالحى الثانى.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.

ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2017، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة تعمل على أحدث نظم التكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مستشفى عام بطاقة 158 سريراً لشركة المحمودية للمقاولات العامة بتكلفة 140 مليون جنيه، كما تم إسناد تنفيذ حديقة عامة على مساحة 23 فداناً بتكلفة 21 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ أعمال لتطوير كوبري أسوان الغربي، بقيمة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تسليم 650 وحدة سكنية للأفراد، من أصل 4020 وحدة سيتم تسليمها بنهاية العام المالي الحالي فى 30 يونيو القادم.

يذكر أنه تم إنشاء مدينة أسون الجديدة، طبقــًا لقــــرار رئيــس الجمهوريـــة رقـــم 96 لســنة 1999 على مســـاحـــة 3900 فـــــدان

وتقــــع المــــدينـــة على الضفــــــة الغربيـــــة لنهــــر النيــــل وتبعـد عن مدينة أسوان الحالية بـ (12) كم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (22390.9) فدان، منها 3.3 ألف فدان كتلة عمرانية.