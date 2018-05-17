أسوان الجديدة تنفذ المرحلة الثانية لمحطة المياه بتكلفة 170 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز أسند المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة، وذلك بطاقة تبلغ 25 ألف متر مكعب في اليوم.وأضاف رشاد، في تصريحاته، لـ"المال"، أن المشروع يتم إسناده لشركة المقاولون العرب، بعد طرح مناقصة من جانب الجهاز على شركات المقاو

محمود زكي





قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز أسند المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة، وذلك بطاقة تبلغ 25 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف رشاد، في تصريحاته، لـ”المال”، أن المشروع يتم إسناده لشركة المقاولون العرب، بعد طرح مناقصة من جانب الجهاز على شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن التكلفة الخاصة بعملية الإنشاء تبلغ 170 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام المقبل 2019

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث، بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.

وأكد، في تصريحاته، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات، وكذلك تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدانًا، بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، وتنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 5 ملاين جنيه.

وأوضح أن الجهاز طرح مناقصة إشراف على مستشفى عام بالمدينة بطاقة 158 سريرًا بتكلفة تُقدَّر بحوالي نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تشجير منطقة الإسكان الاجتماعي بقيمة تٌُقدر بحوالي 4.5 مليون جنيه.

ونوّه بأنه جار تنفيذ 9 عمارات إسكان اجتماعي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أنه تم طرح مناقصة عامة لتنفيذ تلك العمارات لصالح الشركات المقيد داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء مشيرًا إلى أنه تم طرح مناقصة للتأمين على ممتلكات الجهاز بتكلفة 130 ألف جنيه.

وذكر أن الجهاز يستعد لطرح 4 قطع أراضٍ استثمارية بالمدينة خلال الشهر المقبل، بمساحات تبدأ من 300 متر مربع إلى 1000 متر مربع، إذ إنه سيتم طرح تلك القطع بالمزايدة عليها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طرح كراسات الشروط الخاصة بالقطع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أنه يتم أيضًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بالمدينة، بتكلفة 18 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي، والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.

وصرح بأنه تم الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة، ووحدة الإطفاء، وملعب كرة يد خماسى بالحى الثانى، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي ومدرسة تعليم أساسى (33 فصلًا) بالحى الثانى.

وقال إنه تم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلًا) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فدانًا ضمن الـ500 فدان.

وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة، نهاية العام الحالي 2018، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.