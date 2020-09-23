أسوان الجديدة تستهدف 650 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الحالى

تستهدف مدينة أسوان الجديدة استثمارات بقيمة 650 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2020 / 2021 لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن استثمارات المدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30 / 6 / 2020 بلغت 3 مليارات جنيه.

و تقع مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22389.73 فدان وتبعد عن مدينة أسوان حوالى 12 كم، وتقع المدينة الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه تم تشغيل 6 كليات بجامعة الأزهر بالإضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالحى الثانى، ومدرسة رياض الأطفال بالحى الثالت، ومدرسة اللغات بالحى الأول، وكذلك مبنى البنك الأهلي، ومبنى بنك مصر بمركز خدمات الحى السياحى، ومبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية فى 2019-2018م، وتم تشغيل مدرسة النيل الدولية فى 2019 -2020.

وأشار، إلى أنه جار ترفيق قطعة أرض بنشاط «تجارى – ترفيهى- فندقى» بمساحة 4.9 فدان بمركز خدمات الحى السياحى، وقطعة بمساحة 2556.4 متر مربع لبنك ناصر بمركز خدمات الحى الثانى، مضيفا أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 17.12 فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحى الثالث، وأخرى بمساحة 17.55 فدان كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الازهر الشريف.

وتابع رئيس المدينة، أنه جار تنفيذ قطعة أرض بنشاط كنيسة كاثوليكية بمساحة2246.4 م2 بمركز خدمات الحى الاول، وقطعة أرض بنشاط كنيسة أرثوذكس بمساحة 2961م2 بمركز خدمات الحى الأول، وقطعة أرض بمساحة 1754.5م2 لبنك التعمير والاسكان بمركز خدمات الحى السياحى وأخرى لبنك القاهرة على مساحة 1770 م2 بمركز خدمات الحى السياحي.

تخصيص قطعة لصالح شركة الماسة للخدمات التعليمية

وأوضح رشاد، أنه قد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لشركة المقاولون العرب بنشاط سكنى للشركة بالحى الرابع، وكذلك قطعة أرض على مساحة 4.5 فدان لشركة الماسة للخدمات التعليمية بنشاط تعليمى بالحى السياحى.

وتابع، أنه جار تنفيذ مشروع الشريط النهرى على مساحة اجمالية 1050 فدان، لافتا إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للمشروع بمساحة 181 فدان وتتكون من منطقة فيلات القرية الاولى بمساحة 14 فداناً جارى تنفيذ عدد 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة اجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور ( ارضى + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور ) متوقع الانتهاء منها فى 9/2020 بقيمة إجمالية 245 مليون جنيه.

وأضاف رشاد، أن منطقة فيلات القرية الثانية بمساحة 19 فدان وتتكون من 80 فيلا وجارى تنفيذ عدد 63 فيلا كاملة التشطيب لشركة المقاولون العرب بقيمة اجمالية 245 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع الممشى السياحى فإنه جارى التنفيذ لخدمة القرية الأولى والثانية بطول 1500م.ط، وكذلك الحديقة النيلية بطول 6 كم تتضمن واجهه مباشرة على كورنيش النيل تتكون من بازرات سياحية – ومحلات تجارية -وكافيهات – مسرح رومانى ومناطق خضراء – ومراسى سياحية ومناطق العاب أطفال ومسارات حركة للمشاة وبرجولات خشبية – واماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان.

وتابع، أنه بالنسبة للمسرح الروماني، فأنه جارى التنفيذ على مساحة 5 فدان بالإضافة إلى تنفيذ كبارى مشاه للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.

إنهاء المرحلة الأولى من فيلات الشريط النهرى خلال أيام بتكلفة 245 مليون جنيه

وأضاف، أنه جارى تنفيذ شبكة المياه والصرف والطرق وأعمال الموقع العام لمشروع الشريط النهرى من خلال شركة المقاولون العرب ومتوقع الانتهاء منها 12/2020 بقيمة حوالى 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن اجمالى استثمارات المشروع يبلغ 950 مليون جنيه.

وعن مشروعات الإسكان الاجتماعي، أفاد رئيس الجهاز أنه تم إنهاء تنفيذ عدد (294) عمارة إسكان اجتماعى من إجمالى عدد (336 ) عمارة كاملة (التشطيب -المرافق – الخدمات الصحية – التجارية )، وقد تم تخصيص عدد (4579) وحدة للمستحقين من قبل الجهاز التنفيذى بالإضافة إلى تسليم عدد (2459) وحدة للمستحقين وجارى استكمال التخصيص.

وعن خطة الجهاز لطرح قطع الأراضى السكنية أفاد، أن هناك فيلات كاملة التشطيب بمساحات (468 م2) وقطع أراضى أكثر تميز بمساحات (450 م2)، وقطع أراضى إسكان متميز بمساحة (400 م2)، بالإضافة إلى قطع أراضى إسكان اجتماعى بمساحات ( 209 م2 – 276 م2)، وقطع اراضى مستثمر صغير بمساحات ( 1000م2).

الجهاز تلقى 55 طلبا للتخصيص من المستثمرين وسيتم قريباً طرح أراض أكثر تميزاً

وأفاد رشاد، أن عدد طلبات التخصيص التى تلقاها الجهاز من المستثمريين بلغت (55 طلبا) لأنشطة تجارية – خدمية – طبية – تعليمية – صناعية – سكنية – بنوك.

وعن خطة الجهاز لطرح قطع الأراضى التجارية والتعليمية، أفاد أنه تم طرح أراضى بنشاط تجارى بمساحات من (1000م2 إلى 6000م2)، وأراضى بنشاط تعليمى بمساحة (18000م2)، ومستشفى خاصة بمساحة ( 4 أفدنة).

وبالنسبة لأعمال المرافق والبنية الأساسية، أوضح رئيس الجهاز أنه تم انهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة المياه باستثمارات 120 مليون بطاقة (25 ألف م3 / يوم )، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه باستثمارات 168 مليوناً لشركة المقاولون العرب – ومتوقع الإنتهاء منها فى يونيو المقبل بطاقة (25 ألف م3 / يوم) لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 50 ألف م3 /يوم.

وتابع، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3 / يوم كمرحلة اولى، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكات الصرف الصرف الصحى للحى الاول والثانى والثالث بأطوال ( 60 كم )، وكذلك تم تنفيذ ( مياه – صرف – رى) لمنطقة 350 فدان قطع اراضى اسكان اكثر تميز بقيمة 56 مليون جنيه.

وأضاف، أنه جارى أعمال ( مياه – صرف صحى – طرق ) بمنطقة (600) فدان ضمن مساحة (18) ألف فدان بمنطقة الإمتداد لشركة / المقاولون العرب التى تحتوى على قطع أراضى (إجتماعى – متميز – عمارات إسكان إجتماعى) بإستثمارات حوالى (560) مليون جنيه ومتوقع الإنتهاء منها فى يونيو العام المقبل.

وأكد رشاد، أنه بالنسبة لأعمال شبكات الكهرباء فقد تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بطاقة ( 50 م. ف. ا ) مرحلة أولى، وجارى تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض وشبكة تليفونات بالحى الاول والثانى بقيمة 320 مليون جنيه.

وأضاف، أنه جارى تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض وشبكة تليفونات للشريط النهرى بقيمة 50 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض وشبكة تليفونات الحى الثالث بقيمة 30 مليون جنيه.

وأشار، إلى أنه جارى تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض وشبكة تليفونات عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة 600 فدان بقيمة 150 مليون جنيه

وبالنسبة للاتصالات، أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات اتصالات بطول (121) كيلومتر باستخدام احدث التقنيات بوحدات» msan « وكوابل من الفايبر، ويجرى تنفيذ شبكات اتصالات بطول (11) كيلو متر.

وفى مجال الطرق، أشار رئيس الجهاز إلى انه تم تنفيذ شبكات طرق بطول حوالى 76 كم، وجارى أعمال طرق طبقة أساس ( التربة الزلطية ) والطبقة الأسفلتية – بلاطات خرسانية لمنطقة (150) فدان.

وأضاف، أنه جارى أعمال تنفيذ البنية الأساسية بالمرحلة الرابعة (150) فدان، وجارى استكمال أعمال البنية الأساسية لمنطقة الإمتداد بمساحة (600) فدان بنسبة انجاز للطرق %40.

وتابع، أنه جارى تنفيذ أعمال طبقة أساس ( التربة الزلطية ) + طبقة رابطة أسفلتية للطرق المحيطة المؤدية إلى قطع أراضى ( الإسكان السياحى وبيت الوطن بالمرحلة الأولى والثانية ) بالمدينة.

على جانب أخر، أكد رئيس جهاز تنمية المدينة أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 43 مبنى خدمى منها عدد 6 حضانة للأطفال ومدرسة تعليم أساسى، بالإضافة إلى 4 ملاعب كرة خماسى ومركز تنمية رياضية وعدد (2) وحدة صحية ومبنى إسعاف وعدد (5) سوق تجارى ومبنى مؤقت لجهاز المدينة وبوابة المدينة ومركز صحى ومبنى للبريد ومسجد 100 مصلى ونقطة شرطة ووحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان.

وأضاف، انه يجرى تنفيذ (3) مدارس للتعليم الأساسى ومدرسة ثانوى تضم (19) فصل دراسياً مركز صحى حضرى وبعدد (8) مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها (3) محلات مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب – مستشفى عام يضم (158) سريراً مجمع للمعاهد الأزهرية وحديقة بالحى الأول.

وأفاد رئيس الجهاز، أنه تمت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 124 بتاريخ 30/12/2018 على قيام جهاز مدينة أسوان الجديدة بترفيق وتنمية لقطعة الأرض بمساحة 187 فدان والكائنة على طريق ( مصر / أسوان الصحراوى الغربى ) بالمنطقة اللوجيستية.

وتابع، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة بمساحة (187) فداناً.

مخطط استراتيجى لبناء منطقة صناعية على مساحة 2651 فدان

وأشار، إلى انه يوجد مخطط استراتيجى للمدينة على مساحة (2651) فدان لإقامة منطقة صناعية بالمدينة وجارى تخطيطها لتستوعب جميع الأنشطة الصناعية.

تأسست مدينة أسوان الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 96 لسنة 1999 بمساحة تقارب 4 آلاف فدان وتم زيادة كردون المدينة بمساحة قدرها 18.5 ألف فدان طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 807 ) لسنة 2015

ويشير الموقع الاليكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية إلى أن قيمة الاستثمارات فى مدينة أسوان الجديدة موزعة ما بين 1.3 مليار جنيه لقطاع المرافق، و1.1 مليار لقطاع الاسكان، و539 مليون جنيه لثطاع الخدمات، وأخيراً 22 مليون جنيه لقطاع الزراعة ، وتستهدف المدينة استقطاب 850 ألف نسمة حتى عام 2032.