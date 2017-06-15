أسوان الجديدة ترغب في زيادة ميزانيتها 200 مليون جنيه

قال مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة اسوان الجديدة، إن الجهاز يستهدف 600 مليون جنيه بميزانية العام المالي الجديد 2017/2018 ، بزيادة 200 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الزيادة ستوجه لتنفيذ مشروعات جديدة بالمدينة، خاصة مشروعات الشريط النهري بالمدينة.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ”المال” أن هناك 4 شركات مقاولات تتنافس على تنفيذ 42 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم الفتح الفني لتنفيذ المشروع على أن يتم الفتح المالي للمشروع خلال الفترة القادمة.

وتابع أن جمعية رجال أعمال أسيوط تنفذ الموقف الإقليمي للمدينة بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر أبريل القادم، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم فتح المظروف المالي لتطوير كوبري أسوان الغربي، بقيمة 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تسليم 3000 وحدة إسكان اجتماعي للأفراد من أصل 4020 وحدة سيتم تسليمها بنهاية العام المالي الحالي فى 30 يونيو القادم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وطرح إنشاء إدارة مرور صديقة للبيئة تعمل على أحدث نظم التكنولوجيا على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 65 مليون جنيه.

ولفت إلى تخصيص 77 قطعة أرض مميزة، على الشريط النهري للمدينة، وتبلغ مساحة كل قطعة حوالي 1000 متر مربع، بسعر حوالي 1000 جنيه للمتر، وستقوم الشركة المنفذة للتصميمات بتسليمها منتصف الشهر القادم بحد أقصى.