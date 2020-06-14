أسواق للمعلومات : «دواجن الوطنية» تطرح منتجات مبتكرة من أعلاف الماشية بتقنيات عالمية

كشفت شركة ” أسواق للمعلومات المالية و السلعية ” المتخصصة فى متابعة و رصد البورصات السلعية العالمية ، أن مجموعة شركات دواجن الوطنية ضخت استثمارات جديدة بإطلاق الشركة الوطنية لتصنيع الاعلاف ، من خلال مشروع الوطنية لأعلاف الماشية بنهاية العام الماضي .

أضافت ” أسواق ” أن دواجن الوطنية تمتلك مصنعين لإنتاج الاعلاف في منطقة النوبارية علي مساحة 55000 مترمربع بطاقة انتاجية 1500 طن يوميا، ويتم تشغيل المصنع عبر فريق عمل مؤهل ومدرب على أعلي مستوى وبإستخدام أحدث تكنولوجيا تصنيع الأعلاف في العالم .

المحت ” أسواق” الى أن الشركة الوطنية لتصنيع الاعلاف تنتج مخاليط علف مركز متزنة عالية الجودة وهو ما يقتضي بالضرورة أن تكون الخامات العلفية المستخدمة منتقاة بعناية فائقة ولا يتم استلامها الا بعد اجتيازها لأدق واصعب الاختبارات والتحاليل المعملية وهى ما ثبتت كفائتها علي اداء الحيوان في العديد من المزارع المصرية .

و وتمتلك الوطنية للدواجن واحداً من أحدث وأكثرالمعامل تجهيزاً بمصر والشرق الاوسط، والمجهزة بالعديد من الاجهزه المتقدمة ومنها اجهزه التحليل السريع للخامات العلفية والاعلاف مثل جهازNIR ، اجهزه تحليل السموم الفطريه بانواعها المختلفة ، والتحليل الكيماوى الكامل وبما يضمن تحقيق ادق واسرع النتائج.

استخدام تكنولوجيا متطورة لتبريد الأعلاف

يشار إلى أن عملية تنسيب وخلط الخامات العلفية تتم اتوماتيكيا بالأوزان المطلوبة دون ادني تدخل للعنصر البشري بما يضمن دقة عملية الخلط والتصنيع للحصول علي مخاليط علفية متزنة عالية الجودة حيث يتم تطبيق احدث نظم المراقبة والتحكم بالجودة في العالم بمصانع الشركه مثل – OHSAS18001 وISO9001 الامر الذى يمكنها من انتاج اعلاف مطابقة لاعلي معايير الجودة عالمياً.

قالت ” أسواق” أن ” اعلاف الوطنية ” تعمل بأحدث تكنولوجيا هولندية للتبريد بالموجات فوق الصوتية من توريد شركة فان ارسن العالمية المتخصصة في تطوير خطوط انتاج مصانع الاعلاف ، فضلا عن نظام التعبئة الايطالي المتطور لضمان أعلي دقة في الوزن للمنتج النهائى ولتلافى عيوب التبريد التقليدية .

وفى إطار التزامها حيال عملائها توفر الشركة خدمة الدعم الفني مجانا ولمن يرغب ،و ذلك تحت اشراف استشاريين تغذية المجترات بمصر والذين اثبتوا نجاحهم وافكارهم العلمية والاقتصادية بالمزارع المصريه لمساعدة المربي في ايجاد حلول مبتكرة لاي مشاكل قد تواجه قطيعه ولتحقيق اعلي ربحية ممكنة من مشروعه ايمانا من الشركة بأن نجاح المربي وزيادة ربحيته هو نجاح للشركة.

و تنتج الوطنية للدواجن مجموعة متنوعة من مخاليط العلف المركز التي تلبي احتياجات الحيوان بشكل متزن وتلبي رغبة جميع المربين حيث يتوفر علف بادئ العجول 19% بروتين والذى يستخدم منذ بدء تغذية العجول الرضيعة علي العلف الصلب وحتى الفطام وقد يستخدم حتي وزن 150كجم ، ثم يستخدم علف العجول النامية 16% بروتين من 150- 300 كجم ثم علف مركز 14% لعجول التسمين وهو مرتفع في محتواه من الطاقة.

كما تم توفير نوعين من العلف المركز للحيوانات الحلابة وهما: علف لاب متوسط الادرار 16% بروتين ويستخدم مع الابقار الحلابة التي تنتج اقل من 20 كجم لبن يومياً او الجاموس الذى ينتج اقل من 10 كجم لبن يوميا ًوالنوع الثاني هو علف حلاب عالي الادرار 19% ويستخدم للابقار التي تنتج اكثر من 20كجم لبن يومياً، او الجاموس الذي ينتج اكثر من 10 كجم وروعي ف هذه الانواع جميع الامور الفنية التي تحقق أعلى خصوبة ممكنة للحيوان