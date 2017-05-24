أسواق فاينانشيال تنظم دورة لتوعية الشركات بأهمية تطبيق بورصة السلع

المال خاص تنظم مجموعة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى معلومات البورصة والسلع والمعلومات المالية، على مدار يومين دورة تدريبة للتعريف بأهمية بورصة السلع، وذلك بمشاركة أصحاب المؤسسات المتخصصة فى صناعة السلع خاصة الاستراتيجية، وبحضور دكتورة أمانى الوصال رئيس صندوق دعم الصادرات، ووائل عباس مساعد وزير

المال خاص



تنظم مجموعة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى معلومات البورصة والسلع والمعلومات المالية، على مدار يومين دورة تدريبة للتعريف بأهمية بورصة السلع، وذلك بمشاركة أصحاب المؤسسات المتخصصة فى صناعة السلع خاصة الاستراتيجية، وبحضور دكتورة أمانى الوصال رئيس صندوق دعم الصادرات، ووائل عباس مساعد وزير التموين، واللواء حمدى حلمى مدير مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونجلاء أبوالعز ممثلة من وزارة المالية.

وقال أحمد عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، إن الهدف من الاستمرار فى تنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشركات المتعلقة بالسلع يهدف التوعية بأهمية تطبيق بورصة السلع لتهيئة السوق لتطبيق بورصة السلع فى مصر مثل بورصة أمريكا وإنجلترا وبانتهاء الدورة التدربية التى تجرى على مدار يومين سيعقد مؤتمر بمشاركة كبار الخبراء والمتخصصين لمناقشة آليات تطبيق مشروع بورصة السلع فى مصر باعتباره أمرا أصبح ملحا لضبط السوق، وكشف أسعار السلع فى جميع أنحاء العالم أمام السوق المصرى وليكون الأمر داعما لمنظومة التنمية والإصلاحات التى يشهدها الاقتصاد المصرى الآن، ويحاضر فى هذه الدورة حسام الشريف نائب المدير العام لبنك ماكواري العالمي.

ومن جانب آخر، قال هشام بدوى مدير هيئة الاستثمار بمنطقة ميناء دمياط خلال مشاركته فى الدورة: إن عدد السفن التى استقبلها ميناء دمياط العام الماضى محملة بالحبوب 284 سفينة وتعتبر ربع عدد السفن الواردة للميناء ويتم التجهيز الآن لطرح مشروع لصناعات الحبوب بنظام القيمة المضافة، وهناك أكثر من دراسة جدوى تقدمت بها شركات والمشروع مخصص لمصانع العلف والدقيق والزيوت وكل ما هو مرتبط بالحبوب.

وأضاف بدوى على مدار يومين أن هناك شروطا لقبول إقامة المشروع وعلى رأسها أن تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وضرورة استخدامها للنقل النهرى والسكة الحديد، وكلتا الوسيلتين متوفرة بمنطقة ميناء دمياط بالكامل.

وأكد هشام بدوى أن ميناء دمياط يمثل 20% من التجارة الخارجية بمصر، ويتم تدول 32 مليون طن، وخلال عامين وبعد الانتهاء من مراحل التطوير التى تتم سيرتفع تصنيف الميناء عالميا.