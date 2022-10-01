«أسواق المدينة» تتنافس مع «بداية للتطوير» لاقتناص قطعتي أرض في أسوان الجديدة

تنتظر شركتا تطوير عقارى- أسواق المدينة للتجارة والاستيراد، وبداية للتطوير والاستثمار العقاري- خلال الأسبوع الحالي حسم ملف منافستها لاقتناص قطعتي أرض فى مدينة أسوان الجديدة، مخصصتين لنشاط تجارى إدارى سكني.

واطلعت “المال”على مستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيِّن أن هناك شركتين تقدمتا لشراء قطعتي أرض بمدينة أسوان الجديدة مخصصة لنشاط إدارى تجاري سكني.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض الأولى تقع تحديدًا بالحي الثاني مجاوة (5) بجوار بنك ناصر، والقطعة الثانية تقع بالحي الأول مركز الخدمات،

وذكرت أن الشركات المتقدمة هي: “ أسواق المدينة للتجارة والاستيراد والتصدير، بداية للتطوير والاستثمار العقاري”.

يشار إلى أن الهيئة أتاحت بيع تلك الأرض، خلال شهر أغسطس الماضى، وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبالفعل تقدمت تلك الشركات للشراء، وتم فتح الملفات الفنية المقدمة، وبعدها سيتم فتح المظاريف المالية المغلقة خلال الأسبوع الحالى يوم الاثنين الموافق 3/10/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ،

إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية، إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص،

مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارD.