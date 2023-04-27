أسواق المال الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة البنك العربي المتحد

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، بقيادة سهم “البنك العربي المتحد” بينما يستعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة ، بحسب بيانات بلومبرج.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 5.895 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 8 مليارات درهم، بإجمالي مكاسب 13.895 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.618 مليار درهم، توزعت على 22250 صفقة.

ومع ختام التعاملات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75% بما يعادل 26.13 نقطة، بالغا مستوى 3515 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 169.747 مليون سهم، بقيمة 421.476 مليون درهم.

صعود البنك العربي المتحد

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 617.418 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 611.523 مليار درهم بنهاية تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 5.895 مليار درهم.

وتصدر سهم ديار قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 3.79% إلى 0.52 درهم، وتلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني ودبي الوطنية للتأمين ودبي للاستثمار، بحسب بيانات بلومبرج.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.77 % بما يعادل 74.79 نقطة، بالغا مستوى 9750 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 268.162 مليون سهم، بقيمة 1.196 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.707 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.699 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 8 مليارات درهم.

وتصدر البنك العربي المتحد قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10.58% إلى 1.15 درهم، وتلاه “أمستيل” لمواد البناء وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول ومجموعة ملتيبلاي ومصرف أبوظبي الإسلامي.