أسواق المال الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة.. وهبوط «إعمار للتطوير»

تراجعت أسواق المال الإماراتية في ختام تداولات اليوم (جلسة منتصف الأسبوع) ليتخلى سوق أبوظبي عن مستوى 9400 نقطة التي ارتفع أعلاها في بداية التداولات بضغط من تراجع سهم أبوظبي الأول، وكذلك تراجع سوق دبي بضغط من هبوط أسهم البنوك والاستثمار.

تراجع أسهم المال الإماراتية

وشهد سوق أبوظبي، اليوم، إدراج وبدء تداول أسهم شركة إنفيكتوس للاستثمار في السوق الثاني “نمو”.

واتجه الأجانب لاقتناص فرصة للشراء في الأسهم الإماراتية بصافي 81.6 مليون درهم في سوقيْ دبي وأبوظبي، وكذلك اتجه الخليجيون للشراء، بينما اتجه المواطنون للتسييل.

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم تراجع مؤشر سوق أبوظبي قرب مستوى 9350 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.41% عند مستوى 9353 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.56 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 204.34 مليون سهم.

وأغلق سهم انفيكتوس للاستثمار في أول يوم إدراج عند 4.03 درهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 0.38%، بينما تراجع أبوظبي الأول بنسبة 1.59%، وصعد ألفاظبي بنسبة 2.13%، وتراجع الدار العقارية بنسبة 0.22%.

بينما ارتفع أدنوك للحفر بنسبة 2.4%، وصعد ملتيبلاي بنحو 1.12% كما ارتفع أدنوك للتوزيع بنسبة 1.91%.

وتصدّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 452.465 مليون درهم، فيما تصدّر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 43 مليون سهم.

وقاد سهم أغذية ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 5.16%، بينما تصدّر بالمز تراجعات السوق بنسبة 6.84%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق أبوظبي بصافي 66.6 مليون درهم، وكذلك اشترى الخليجيون والعرب بصافي 6.18 مليون درهم و10.6 مليون درهم على التوالي، بينما باع الإماراتيون بصافي 83.54 مليون درهم.

سوق دبي

بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.21% عند مستوى 3245 نقطة مع هبوط 14 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 141.85 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 56.85 مليون سهم.

وتصدّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 31.22 مليون درهم، كما تصدّر سهم الاتحاد العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 8.6 مليون سهم.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.63%، بينما ارتفع العقار بنسبة 0.19%، بينما انخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنحو 1.19%.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع إعمار العقارية بنسبة 0.57%، وتراجع إعمار للتطوير بنسبة 2.05%، وصعد الاتحاد العقارية بنحو 0.87%.

وتزامن أداء قطاع البنوك مع ارتفاع دبي الإسلامي بنسبة 0.17%، بينما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47%.

وجاء أداء السوق، بالتزامن مع تراجع سهم سوق دبي بنحو 1.74% بينما سجل سهم ديوا ارتفاعًا بنسبة 1.59%.

وتصدّر سهم مصرف عجمان الأسهم الصاعدة في سوق دبي بنحو 3.28%، بينما تصدّر سهم الإمارات للمرطبات الأسهم الهابطة بنسبة 7.84%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 15.02 مليون درهم، وكذلك اشترى الخليجيون بصافي 11.9 مليون درهم، بينما باع العرب والإماراتيون بصافي 2.11 مليون درهم و24.89 مليون درهم على التوالي.