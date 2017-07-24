أسواق القطط والكلاب تنتقل إلى فيس بوك

المال – خاصيبدو أن للحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب نصيب من العالم الافتراضى وتطور التكنولوجيا، إذ شهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً من رواد "فيس بوك" نحو تأسيس صفحات ومجموعات متخصصة لبيع وشراء أو تبنى أنواع مختلفة من هذه الحيوانات أونلاين.وانتقلت تجارة القطط والكلاب من الأسواق الشعبية

المال – خاص

يبدو أن للحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب نصيب من العالم الافتراضى وتطور التكنولوجيا، إذ شهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً من رواد “فيس بوك” نحو تأسيس صفحات ومجموعات متخصصة لبيع وشراء أو تبنى أنواع مختلفة من هذه الحيوانات أونلاين.

وانتقلت تجارة القطط والكلاب من الأسواق الشعبية المعروفة، ومنها “التونسى” و”القلعة” إلى هواة الإنترنت وأصبح يتابعها الآلاف من الزائرين، والذين يبحثون عن إتمام صفقة بيع أو شراء بأفضل الأسعار، فوجود كثير من الكلاب أو القطط الضالة فى الشوارع، أمر يزعج السكان، ويدفعهم إلى اللجوء لوسائل عنيفة وقاسية للتخلص منها، مثل وضع سم، أو الإعدام رمياً بالرصاص، لإنهاء حياتها بشكل مأساوي.

وفى الوقت الذى توجد خلاله صفحات تدعو إلى الرفق بالحيوان، على غرار «انقذ روح حيوان برىء»، تدعو أخرى إلى بيع وشراء القطط والكلاب.

«المال» رصدت أبرز الصفحات والمجموعات الشهيرة المتخصصة، فى تجارة وتبنى القطط والكلاب أونلاين، و جاءت صفحة «انقذ روح حيوان برىء» فى المركز الأول بعدد متابعين 185.022 ألف متابع، تحت شعار «انقذ أرواح بريئة ملهاش لسان تتكلم بيه، ولا تعرف تقتل وتغدر زى البشر، كل ذنبه أنه أتوجد فى عالم بشر قلوبها حجر».

ويمنع الجروب على رواده فتح باب النقاشات السياسية، وتبادل السباب والشتائم، ونشر المشكلات الشخصية، وجمع تبرعات بدون الرجوع للأدمن مسبقاً، علاوة على بث فيديوهات تعذيب للحيوانات، أو طلب فتوى دينية، كما أنه ضد سياسة التزاوج بين القطط.

واحتل جروب هواة تربية القطط ” تزاوج – بيع – شراء – تبنى ALL About cats” ” المركز الثانى، إذ وصل عدد متابعيه إلى 76.738 ألف، ويلزم بائع أى قطة بكتابة مواصفاتها وسعرها ووضع صورة واضحة لها فى نفس بوست العرض، وفيما يتعلق بعروض التبنى، فإنه يطلب كتابة سبب ذلك والشروط الواجب توافرها فى الشخص المتبنى.

وحول عروض الزواج، فإنه يجب على من يريد عرض أى قط أو قطة للزواج أن يقوم بكتابة مواصفاتها ووضع صورتها، والمواصفات المطلوبة، ويمنع الجروب كتابة أى دواء بدون استشارة الطبيب البيطرى الخاص بالجروب، أو الإشارة إلى مواضيع بعيدة عن تربية القطط سواء كانت دينية أو سياسية، علما بأنه من يخالف قانون الجروب أكثر من مرة تقوم الإدارة بحذفه تلقائيا.

بينما عرض جروب” هواة تربية القطط ” والتى يصل عدد أعضائه إلى 59.778 ألف عضو قط شيرازى للبيع بسعر 300 دولار قابل للتفاوض، وبوست آخر يطلب نصائح وإرشادات طيبية للتعامل مع القطط خلال الصيف، وتهدف الصفحة إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة للقطط.

وحصد جروب ” سوق القطط : بيع وشراء وزواج وتبنى ” المركز الرابع بعدد 36.202 ألف متابع، تلاه جروب ” قطط للتبنى ” والذى يهدف إلى ايجاد مأوى للقطط والحيوانات بعدد متابعين يصل إلى 35.139 ألف.

كما يحظر أدمن الجروب نشر أى موضوعات تتعلق بالسياسة، أو بوستات بيع للقطط، وعلى من يرغب فى تبنى قطة ملء استمارة وتقديم نسخة من صورة البطاقة الشخصية، كما يمنع أيضا وصف أى أدوية، وتنشر المجموعة إعلانات عن قطط تائهة، وأخرى من فصيلة شيرازى بحاجة إلى التبنى.

ويسلط جروب ” هواة تربية القطط الشيرازى ” والبالغ عدد أعضائه 12.163 الضوء على مشكلات تربية القطط الشيرازى، ويحظر نشر إعلانات عن تبنى أو بيع قطط برقم تليفون للمستخدم، خوفا من التعرض للنصب.

على صعيد آخر، يصل عدد متابعى جروب ” كلاب للبيع فى كل مكان ” إلى 182.579 ألف، مقابل 50.861 ألف لجروب كلاب أونلاين (أكبر سوق لبيع الكلاب فى مصر) واللذان يعرضان كلابا من فصائل «يورك شير وجولدن وكوكاجن وكينج شبيرد ومالينو» للبيع بأسعار متفاوتة تختلف حسب الأعمار.

بالإضافة إلى صفحة ” كلاب للبيع dogs for sale ” ويتابعها 68.462 ألف شخص، وتوافق على شراء جميع أنواع الكلاب سواء أليفة أو حراسة، بشرط أن تكون ذات مواصفات عالية، ومنها “الدوبر مان” و”الروت وايل “.

و33.068 ألف لجروب كلاب للبيع – بورتو الكلاب، و 11.467 ألف لـ «عشاق ومحبى الكلاب فى القاهرة والجيزة» مقارنة بـ 11.427 ألف لسوق ” الكلاب للبيع والشراء والاستبدال فى كل محافظات مصر.