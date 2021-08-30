أسواق التأمين الناشئة تقود معدلات نمو الأقساط في نشاط الممتلكات خلال العام الحالي (جراف)

على الرغم من هذه التحديات، فإن الصناعة قد تتعافى إلى نمو بنسبة 3٪ في عام 2021

قادت أواق التأمين الناشئة معدل نمو أقساط التأمين العالمية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الحالى، ورغم خسائر وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” وكذلك الكوارث الأخرى والتى أدت لخسائر كبيرة لشركات التامين في النصف الأول من عام 2020، على وجه الخصوص خسائر تعويضات العمال وإلغاء الفعاليات.

وفى منطقة أمريكا الشمالية شهدت شركات التأمين على الممتلكات ضحايا خلال النصف الأول ، وانخفضت حقوق الملكية إلى 2.8 ٪ من 8.3 ٪ في العام السابق ، وذلك لعدة اسباب أبرز الخسائر المرتبة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتى بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار ، بجانب الانخفاضات المتزامنة في فروع التأمين الرئيسية.

ارتفاع النمو فى أسواق التأمين الناشئة

وكشفت تقرير ديلويت للخدمات المالية عن نشاط التأمين العالمى حتى 2021 أنه بالنظر إلى تأثير الوباء على التوظيف ، والنشاط التجاري والتجارة العالمية بما يؤدى لثبات أقساط التأمين ثابتة لعام 2020 بالكامل، بما في ذلك انخفاض بنسبة 1٪ في الأسواق المتقدمة ومع ذلك، على الرغم من هذه التحديات، فإن الصناعة قد تتعافى إلى نمو بنسبة 3 ٪ في عام 2021 ، بنمو متوقع فى أسواق التأمين بنسبة 7٪ في المناطق الناشئة.

الجراف التالى يوضح تطور معدل نمو أقساط تأمين الممتلكات فى أسواق التأمين المتقدمة خلال الفترة الماضية وتوقعات العام الحالى 2021 (النسبة مئوية %). </iframe

وانخفضت أقساط التأمين العالمية فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى الأسواق المتقدمة، لكن مع الاستمرار في النمو الدول الناشئة وذلك وفقًا لتقرير معهد سويس فى أبريل الماضى.

ومن المتوقع أن يواصل الوباء وعواقبه ضرب العديد من فروع التأمين على الممتلكات والمسئوليات بشكل أقوى من غيرهم.