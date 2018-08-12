أسواق التأمين الناشئة تتصدر النمو فى الأقساط عالميا

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة بدأت الأسواق الناشئة، وخاصة الصين، في تقديم مساهمة أكبر للنمو فى أقساط التأمين منذ بداية القرن الحادى والعشرين وقد أصبح هذا واضحاً في أعقاب الأزمة المالية في 2008/2009 ، التي أثرت على معدلات النمو فى الأسواق المتقدمة. ومنذ عام 2010 أصبحت الأسواق الآسي

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

بدأت الأسواق الناشئة، وخاصة الصين، في تقديم مساهمة أكبر للنمو فى أقساط التأمين منذ بداية القرن الحادى والعشرين وقد أصبح هذا واضحاً في أعقاب الأزمة المالية في 2008/2009 ، التي أثرت على معدلات النمو فى الأسواق المتقدمة.

ومنذ عام 2010 أصبحت الأسواق الآسيوية الناشئة أكبر مصدر للنمو فى أسواق التأمين العالمية بينما ظلت التوقعات الاقتصادية للأسواق المتقدمة تشير إلى أن تلك السواق لا زالت تتسم بالتشدد، على الرغم من كونها مصدراً هاماً للنمو الاقتصادى حيث تبلغ حصتها الحالية في السوق حوالي 78٪، إلا ان الاختبار الحقيقى لصناعة التامين هى مدى قدرة تلك الصناعة التأمين على تقديم وسائل جديدة لنقل المخاطر وتقديم منتجات مبتكرة مثل التامين الالكترونى، وكذلك تقديم منتجات ادخار قابلة للتطبيق.

ويتوقع تقرير سيجما أن تصبح الصين هى التالية لليابان لنمو سوق التأمين بالنظر إلى الزيادات الحادة الأخيرة في مستويات الاختراق والنمو الاقتصادي القوي، وذلبك بسبب التعداد السكانى الضخم وقوة الاقتصاد، ويشير التقرير إلى أن الصين ستبقى أكبر مساهم في نمو سوق التأمين العالمي بين الأسواق الناشئة للعقد التالي على الأقل ، ومع ذلك ، بعد مرور خمسين سنة من الآن ، عندما تحتفل شركة سيجما بالذكرى المئوية لتأسيسها ، يمكن أن تكون أسرع أسواق التأمين نمواً في العالم هى الهند أو إندونيسيا أو البرازيل أو المكسيك أو باكستان أو نيجيريا أو أثيوبيا.

وحتى أواخر السبعينيات كانت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية هما المساهمان الرئيسيان فى النمو العالمى الحقيقي للأقساط ، فبعد وقوع الحرب العالمية الثانية عزز الإنتاج الضخم للسيارات فى الخمسينيات من أعمال التأمين على السيارات ونتيجة لذلك بدأ الإقبال على تأمينات الممتلكات، مما أدى إلى حدوث نمو ملحوظ فى أسواق التأمين وظلت معدلات النمو مستقرة لفترة حتى أواخر السبعينيات.

كما حدث نمو سريع فى التأمين على الحياة والممتلكات فى الأسواق الآسيوية المتقدمة والتي تسيطر عليها اليابان، مع نمو الاقتصاد بمعدل 8 ٪ في المتوسط ​​في الستينيات والسبعينيات فقد حظي التأمين على الحياة في اليابان بشعبية كبيرة بسبب المستويات المرتفعة من الادخار على مستوى الأفراد وكذلك نتيجة لقيام الدولة بتطبيق نظام التأمين الاجتماعى لكبار السن.

ويشير تقرير سيجما إلى أنه فى الفترة ما بين 1960 و1970، ساهم ارتفاع معدلات التأمين فى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد

كما أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع معدلات التأمين على الحياة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية في الثمانينيات وحتى مطلع القرن الحادى والعشرين حيث تم دعم نمو الادخار فى تأمينات الحياة من خلال الحوافز الضريبية وتطبيق أسعار الفائدة الجذابة والمنتجات التأمينية المبتكرة.

وفى فترة الثمانينيات حدث نمو غير مسبوق لأقساط التأمين، على الرغم من التعويضات التى تكبدتها الولايات المتحدة بسبب تغيير السوابق القانونية الخاصة بتأمين المسئوليات غير أن النمو الاقتصادي الذي شهدته تلك الفترة كان له تأثيراً إيجابياً على صناعة التأمين وهو ما أدى إلى إرتفاع الأقساط بمعدل غير مسبوق.

وفى عام 1990 كانت ازدهار التأمين على الحياة فى اليابان وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للنمو فى أسواق التأمين العالمية بشكل جيد و بعد نهاية القرن العشرين كانت هناك منتجات ادخار جذابة مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل تدريجي وعلى النقيض من ذلك، حدث نمو فى أسواق تأمين الممتلكات بشكل أبطأ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خلال الفترة نفسها، حيث أدى التحول من النمط التقليدى للتأمين وظهور الأشكال البديلة لنقل المخاطر والمنافسة التى نشأت بين مقدمى الخدمة التأمينية بالطرق التقليدية إلى الضغط على معدلات الأقساط.

