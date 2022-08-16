أسواق الأسهم في الخليج تغلق الثلاثاء على تباين وسط تقلبات أسعار النفط

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء؛ على خلفية تقلبات أسعار النفط، فيما قادت أخبار الشركات التداول في بعض الأسهم.

ارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، بنحو 1%، مما أدى إلى محو الخسائر السابقة، لكنها سرعان ما عاودت الهبوط،

إذ ما زالت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين، أكبر مشترٍ للخام في العالم، تُلقي بظلالها، كما تنتظر السوق الوضوح بشأن محادثات إحياء صفقة قد تسمح بمزيد من صادرات النفط الإيراني.

أداء أسواق الأسهم في الخليج

وتخلَّى المؤشر السعودي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق على مستوى ثابت.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.2%، متأثرًا بهبوط بـ1.1% في الشركة الدولية القابضة (IHC)، مع استمرار المستثمرين في جني الأرباح.

وارتفعت أسهم IHC؛ الشركة الأكثر قيمة في بورصة أبوظبي برأسمال سوقي يبلغ حوالي 167 مليار دولار، بنسبة تزيد عن 120%، هذا العام حتى الآن.

وزاد المؤشر القطري 0.4%، مع ارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2%.

قال فادي رياض، محلل السوق في CAPEX.com MENA، إن سوق الأسهم القطرية كانت مدعومة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف: “يمكن أن يساعد مستوى السعر المرتفع السوق على العودة إلى اتجاه تصاعدي”، وفق ما نقلته “رويترز”.

وعكَس مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي خسائر مبكرة ليغلق مرتفعًا 0.5%؛ مدعومًا بزيادة 3.2% في سهم شركة إعمار العقارية.

وقالت الشركة، يوم الاثنين، إن مجلس الإدارة سيجتمع، يوم الخميس؛ لمناقشة بيع أعمال التجارة الإلكترونية في مجال الأزياء. وسيُعقد الاجتماع بعد أسبوع من إعلان “إعمار” الاستحواذ الكامل على مشروع “دبي كريك هاربور”.