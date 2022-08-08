أسواق الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بصدارة «العالمية القابضة»

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام تداولات اليوم أولى جلسات الأسبوع ليصعد سوق أبوظبي أعلى 10100 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في 3 أشهر، بينما اقترب سوق دبي من 3350 نقطة مع استمرار ماراثون الإعلان عن البيانات المالية للنصف الأول من 2022.

واقتنص الأجانب في أسواق المال الإماراتية فرصة للشراء بصافي 91.7 مليون درهم بينما اتجه المحليون للبيع في كلا السوقين، وسط زخم من السيولة البالغة 1.8 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.08% عند مستوى 100136 نقطة أعلى مستوى في 3 أشهر.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.54 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 210.71 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 5.26% بينما صعد أبوظبي الأول بنسبة 1.23%، وتراجع ألفاظبي بنسبة 0.91%.

فيما ارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 1% وصعد أدنوك للتوزيع بنسبة 1.85، وارتفع الدار العقارية بنسبة 1.46% وصعد بروج بنسبة 1.36% وفي المقابل تراجع موانئ أبوظبي بنسبة 6.8 % وهبط أدنوك للحفر بنسبة 2.72%.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 427.405 مليون درهم، فيما تصدر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 48.33 مليون سهم.

وقاد سهم العالمية القابضة ارتفاعات سوق أبوظبي، بينما تصدر موانئ أبوظبي تراجعات السوق.

واتجه الأجانب للشراء في سوق العاصمة بصافي 84.54 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافي 4.05 مليون درهم واشترى العرب بصافي 14.09 مليون درهم، وكذلك باع الإماراتيون بصافي 94.57 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.94% عند مستوى 3348 نقطة مع صعود 16 سهماً.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 251.58 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 117.98 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 63.52 مليون درهم كما تصدر سهم الاتحاد العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 21.6 مليون سهم.

وفي ما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.92%، بينما تراجع الاتحاد العقارية بنسبة 3.6%.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47% بينما ارتفع دبي الإسلامي بنحو 1.72%، وارتفع دبي للاستثمار بنحو 5.6%، وهبط أملاك بنسبة 2.87% وتراجع تيكوم بنحو 0.83%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 7.22 مليون درهم واشترى الخليجيون بصافي 11.4 مليون درهم بينما باع العرب بصافي 2.8 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 15.89 مليون درهم.