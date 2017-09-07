أسواق أمريكا اللاتينية قبلة فريش لاستغلال الميركوسور

- ديمترى: 50% نصيب الدول العربية من صادراتنا.. و30% لأوروبا - لدينا 18 منفذ توزيع منهم 6 فى مدن الصعيد أحمد اللاهونى تستهدف شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة الكهربائية، اقتحام دول أمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز صادراتها والاستفادة من اتفاقية الميركوسور. وصدق ال

– ديمترى: 50% نصيب الدول العربية من صادراتنا.. و30% لأوروبا

– لدينا 18 منفذ توزيع منهم 6 فى مدن الصعيد

أحمد اللاهونى



تستهدف شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة الكهربائية، اقتحام دول أمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز صادراتها والاستفادة من اتفاقية الميركوسور.

وصدق البرلمان الأرجنتينى، مؤخرًا، على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، التى تضم “البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى”.



وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيرفع حجم التبادل التجارى – والذى بلغ 3 مليارات دولار أمريكى خلال عام 2016 – والاستثمارى بين مصر ودول الميركوسور، والتى تعد من أهم دول أمريكا الجنوبية.



وأكد المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة “فريش إليكتريك”، تخطيط شركته للتوسع فى الأسواق الإفريقية والدول العربية لتعزيز التواجد هناك.



وتمتلك “فريش” حالياً 17 مصنعًا، بمدينتى العاشر من رمضان وبدر، على مساحة 250 ألف متر مربع، ويعمل بها 5.7 ألف موظف، كما تمتلك خطى تجميع وإنتاج فى السعودية والجزائر، ووصل حجم أعمال الشركة خلال 2016 إلى 6 مليارات جنيه.



وأشار ديمترى، إلى أن الدول العربية تستحوذ على 50% من حجم صادرات الشركة، تليها الدول الأوروبية بواقع 30%، والـ 20 % المتبقية للقارة الإفريقية.

وأوضح أن الحصة السوقية للشركة موزعة بواقع 12.5% من مبيعات الثلاجات، 25 % للبوتاجازات، 12% للغسالات، و25% للسخانات.

وعن منافذ التوزيع المملوكة للشركة، قال إن «فريش» لديها 18 مركزًا بمختلف محافظات الجمهورية، منهم 6 فى مدن الصعيد بـ “المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر”.