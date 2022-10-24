أسوأ أيام تداول.. انتخاب «شي» يهوي بمؤشرات الأسهم الصينية

عانت أسواق الأسهم الصينية من أسوأ أيام للتداول على الإطلاق يوم الإثنين، وسط مخاوف من أن الرئيس شي جين بينج قد يستخدم إعادة انتخابه في عطلة نهاية الأسبوع لتجديد حملته ضد أكبر الشركات في البلاد وأصحابها.

وقد تأثرت أسهم هونغ كونج بشكل خاص، حيث انخفض مؤشر هانج سنغج بنسبة 6% وانخفض مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا الآجلة بنسبة تزيد عن 8.2% إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بعد أن أكمل شي تعزيز سلطته المتوقعة في المؤتمر الشعبي الوطني في ظروف مأساوية.

آلية تراكم الثروة

وفي خطاب ألقاه في الكونجرس، دعا شي أيضًا إلى “تنظيم آلية تراكم الثروة”، والذي يُنظر إليه أيضًا على أنه يستهدف أغنى رجال الأعمال في البلاد.

كما أكد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التوقعات المنتشرة بأن شي سيحزم اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أقوى هيئة لصنع القرار في الحكومة، مع الموالين له، كذلك سيتم عزل المزيد من الشخصيات المؤيدة للأعمال المألوفة في الأسواق الغربية، مثل رئيس الوزراء لي كه تشيانج والممثل التجاري ليو هي، من منصبه.

وقد انخفض سهم علي بابا بنسبة 11%، بينما انخفض سهم تينسنت القابضة المحدودة بنسبة 9.5% وتم استهداف كلاهما خلال السنوات الخمس الماضية من قبل الجهات التنظيمية في بكين فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حملة سياسية لمنع قوتهما الاقتصادية غير المسبوقة وثروتهما من أن تصبح تهديدًا لتفوق الحزب الشيوعي السياسي.

وعلى صعيد آخر، انخفض سهم عملاق البحث بايدو بنسبة 12% وتراجع سهم مجموعة توصيل الطعام ميتوان بنسبة 13.6%.