أسهم EGX30 تفقد 21.4 مليار جنيه من قيمتها في أسبوع

أحمد عليتراجعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 21.4 مليار جنيه، إذ أغلق رأس المال السوقي لمؤشر EGX30 عند مستوى 570.353 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.8%.وعلى صعيد أسهم مؤشر EGX70، فقد تراجعت القيمة السوقية لها بنحو 5.029 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 2.6%، عقب اغلا

أحمد علي

تراجعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 21.4 مليار جنيه، إذ أغلق رأس المال السوقي لمؤشر EGX30 عند مستوى 570.353 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.8%.

وعلى صعيد أسهم مؤشر EGX70، فقد تراجعت القيمة السوقية لها بنحو 5.029 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 2.6%، عقب اغلاق رأسمال المؤشر السوقي عند مستوى 191.142 مليار جنيه.

وفيما يتعلق برأسمال الأسهم المقيدة ببورصة النيل، فقد تراجعت القيمة السوقية لها بنسبة 0.6%، اذ اغلق رأسمال “النايلكس” السوقي عند مستوى 1.143 مليار جنيه.