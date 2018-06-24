أسهم «ميندا إيندستريز» الهندية تقفز بأكثر من 114%

المال ـ خاص:قفزت أسعار أسهم شركة «ميندا إيندستريز« الهندية لمكونات السيارات العالمية بأكثر من %114 خلال العام الماضى، لتتفوق على جميع الشركات المنافسة لها، ولتصل نسبة العوائد السنوية التى دفعتها للمساهمين حوالى %107 طوال السنوات الخمس الماضية.وذكرت وكالة بلومبرج أن «ميندا

المال ـ خاص:

قفزت أسعار أسهم شركة «ميندا إيندستريز« الهندية لمكونات السيارات العالمية بأكثر من %114 خلال العام الماضى، لتتفوق على جميع الشركات المنافسة لها، ولتصل نسبة العوائد السنوية التى دفعتها للمساهمين حوالى %107 طوال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن «ميندا إيندستريز» التى ارتفعت قيمتها السوقية لأكثر من مليار دولار هذا العام، تورد مكونات السيارات الفاخرة للعديد من الشركات العالمية ومنها «BMW» وكذلك الشركات المحلية، ولاسيما «ماروتى سوزوكى« أكبر شركة سيارات هندية.

وأكد أشوتسون تيوارى كبير المحللين لأسواق السيارات بشركة «إيكويروس سيكيوريتيز» التى تستعين بها «ميندا إيندستريز» أن قواعد السلامة الإجبارية التى تطبقها حكومة نيودلهى لتقليل حوادث السيارات، اعتبارا من أول يوليوالمقبل، ومنها تركيب الوسائد الهوائية ووسائل تحذير السرعات العالية وتكنولوجيا «السوفت وير» الحساسة اللازمة لوقف السيارات فى مناطق الانتظار والباركات، ستساعد على زيادة مبيعات «ميندا» وتعزيز أرباحها.

وكانت «ميندا إيندستريز« دخلت فى خمسة مشروعات مشتركة منذ عدة سنوات، لتتمكن من إنتاج العديد من مكونات السيارات المهمة لسلامة الركاب وزيادة محفظة منتجاتها، ومنها نظم مساعدة القيادة المتطورة والوسائد الهوائية، وسبائك العجلات، كما قال سودير جين رئيس الشئون المالية بالشركة الذى يرى أن هذه المشروعات ستساعد على الاستفادة من قواعد السلامة التى ستنفذها الحكومة الهندية الأسبوع المقبل، ومن توريد مكوناتها لشركات السيارات الفاخرة ولاسيما الكهربائية وذاتية القيادة.

ويتوقع سودير جين نموأرباح الشركة بأكثر من %20 خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى 30 يونيوالجارى، بفضل التوسع فى المنتجات واستمرار تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة «تويودا جوسى ميندا« الهندية.

وتتوقع وحدة «كريسيل« للتصنيفات المحلية التابعة لشركة «ستاندرد آند بورز جلوبال S&P» الأمريكية لخدمات المستثمرين، ارتفاع الإنتاج المحلى لمكونات السيارات بحوالى %13 خلال خمس سنوات وحتى عام 2022 مع تزايد الطلب على المنتجات المتقدمة اللازمة للسيارات الفاخرة، والتى تصنعها حاليا «ميندا إيندستريز« بعد أن كانت تستوردها منذ سنوات قليلة، كما أعلن موكيش ساراف مدير الاستشارات الفنية بشركة «سبارك كابيتال ادفايزورز» للأسواق المالية والذى أكد أن «ميندا إيندستريز» تنتج حاليا المزيد من مكونات السيارات الفاخرة.

وتسعى «ميندا» إلى استكشاف فرص إنتاج المكونات المتطورة للسيارات الفاخرة، كما أكد سودير جين الذى يحاول مساعدة ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، فى تنفيذ خطته الطموح لزيادة عدد السيارات التى تعمل بالبطاريات الكهربائية، والتى باتت واقعا ملموسا الآن فى الهند التى تعد من أكبر أسواق السيارات فى العالم.