أسهم منتجي الأسمدة الأزوتية في البورصة المصرية تتراجع بجلسة الأربعاء تأثرًا بقرار «الغاز»

هيمن التراجع على أسعار أسهم الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية، والمقيدة في البورصة المصرية، وذلك تأثرًا بقرار مجلس الوزاء المصري بوضع معادلة جديدة للغاز الطبيعي المورد لمصنعي هذه النوعية.

وكان مجلس الوزاء أصدر أمس الثلاثاء قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأفصحت بعض الشركات المقيدة أنها بصدد دراسة التأثيرات على أدائها.

وهبط سهم شركة “أبو قير للأسمدة” بواقع 6% ليصل 23.48 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية المقومة بالدولار بنحو 2.6% عند 22.89 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن القابضة المصرية الكويتية لديها شركة تابعة “الإسكندرية للأسمدة”، وتُعد واحدًا من العاملين بالصناعة الأزوتية.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى.