أسهم مانشستر يونايتد تقفز 16% الجمعة بعد تصريحات لوزير الرياضة السعودي

قفزت أسهم مانشستر يونايتد بأكثر من 16% اليوم الجمعة، بعد أن قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لقناة “بي بي سي سبورت”، إن حكومته ستدعم صفقات الشراء التي يتقدم بها القطاع الخاص للنادي، وكذلك نادي ليفربول لكرة القدم.

قال الأمير عبد العزيز، في المقابلة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص لشراء مانشستر يونايتد وليفربول.

“سندعمها بالتأكيد إذا دخل أي قطاع خاص (سعودي)؛ لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة داخل المملكة”، وفق ما نقلته “بلومبرج” عن الوزير.

صعود أسهم مانشستر يونتيد

في أغسطس، قالت بلومبرج إن عائلة “جليزر” المالكة لمانشستر يونايتد، ستفكر في بيع حصة في النادي، وإن الصفقة قد تقدّر قيمته بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

شكّك الاقتصادي السابق في جولدمان ساكس، جيم أونيل، في القيمة المحتملة لبيع مانشستر يونايتد، وقال إنه يبدو “بعيد المنال تمامًا”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت العائلة المالكة للنادي، إنها تستكشف خيارات إستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى بيع النادي بالكامل.

من المرجح أن يجذب بيع النادي كله أو جزء منه مجموعة كبيرة من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة. في مايو، تم بيع نادي “تشيلسي” الإنجليزي المنافس في “الدوري الإنجليزي الممتاز” إلى الملياردير الأميركي تود بولي، وشركة الأسهم الخاصة “كليرليك كابيتال” (Clearlake Capital) في صفقة بلغت قيمتها 4.25 مليار جنيه إسترليني، بعد مزاد تنافسي أجرته “راين جروب”.

حاليًّا؛ فإن غالبية فرق “الدوري الإنجليزي الممتاز” إما مملوكة أو مدعومة من قِبل المستثمرين الأميركيين. وأثار تأثيرهم المتزايد تساؤلات حول الهيكل المستقبلي لكرة القدم الإنجليزية، وما إذا كان من الممكن إعادة النظر في الخطط المثيرة للجدل الخاصة بـ”دوري السوبر الأوروبي” الجديد.

رحيل رونالدو

سيشتري المستثمرون المحتملون لـ”مانشستر يونايتد” ناديًا انفصل عنه أحد أشهر لاعبيه، إذ انتهى الخلاف العلني بين إدارة “مانشستر يونايتد” وأسطورة ملعب “أولد ترافورد” كريستيانو رونالدو في وقت سابق، عندما أعلن النادي أنه تم التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن رحيل رونالدو عن النادي.

أعلن النادي أن رحيل رونالدو يسري “بأثر فوري”. عاد “رونالدو” إلى الفريق خلال موسم 2021-2022 بعد أن لعب في إسبانيا وإيطاليا لسنوات.

جاء في بيان الفريق “يشكر النادي رونالدو على مساهمته الهائلة خلال فترتين في ملعب (أولد ترافورد).. ما يزال الجميع في (مانشستر يونايتد) يركزون على مواصلة تقدّم الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ والعمل معاً لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.

اشترى الراحل مالكولم غليزر نادي “مانشستر يونايتد” في صفقة استحواذ عام 2005 ممولة بديون أثقلت كاهل النادي. منذ ذلك الحين، واجهت العائلة عدم ثقة من قبل أشد مشجعي النادي.