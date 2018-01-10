أسهم كوداك تقفز 119% لإصدارها عملة كوداكوين

خالد بدر الدين قفزت أسعار أسهم شركة إيستمان كوداك الأمريكية -المتخصصة سابقًا فى صناعة الكاميرات والمنتجات الإلكترونية السينمائية- بأكثر من 119% فى بورصة نيويورك، ليرتفع سعر السهم من 3.7 دولار إلى 6.8 دولار، بعدما أعلنت أنها تخطط لإصدار عملة إلكترونية باسم كوداكوين. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة ك

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة إيستمان كوداك الأمريكية -المتخصصة سابقًا فى صناعة الكاميرات والمنتجات الإلكترونية السينمائية- بأكثر من 119% فى بورصة نيويورك، ليرتفع سعر السهم من 3.7 دولار إلى 6.8 دولار، بعدما أعلنت أنها تخطط لإصدار عملة إلكترونية باسم كوداكوين.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن شركة كوداك قررت دخول سوق العملات الديجيتال، مثل بيتكوين ولايتكوين لزيادة إيراداتها، ما أدى إلى انتعاش أسعار أسهمها لتصعد قيمتها السوقية، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 289.5 مليار دولار، بعدما أعلنت عن إصدارها العملة الجديدة.

كانت شركة “كوداك” التى تركز على التصوير الفوتوغرافى الديجيتال والطباعة الديجيتال، انتعشت أسعار أسهمها عندما دخلت فى أنشطة جديدة، مثل منتجات اللانجيرى الرياضية ومشروبات عصائر الفواكه والشاى، بعد أن أعلنت إفلاسها عام 2013، وباعت معظم براءات اختراعاتها لشركات مثل أبل ومايكروسوفت.