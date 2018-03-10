أسهم كبرى الشركات اليابانية تففز أكثر من 1.4 % في أسبوع

خالد بدر الدينقفز مؤشر نيكي 225 القياسى لأسعار أسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 1.4 % ليتجاوز 21469 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ الأول من مارس الماضى وذلك بعد أنباء تبشر بانتهاء أزمة كوريا الشمالية مع الإدارة الأمريكية .وذكرت وكالة رويترز أن أسهم الشركات اليابانية حققت مكاسب ماضحة مع نهاي

خالد بدر الدين

قفز مؤشر نيكي 225 القياسى لأسعار أسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 1.4 % ليتجاوز 21469 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ الأول من مارس الماضى وذلك بعد أنباء تبشر بانتهاء أزمة كوريا الشمالية مع الإدارة الأمريكية .

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم الشركات اليابانية حققت مكاسب ماضحة مع نهاية الأسبوع الماضى بعد انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء مع كيم جونج أون قد يتم بحلول مايو القادم و لكن الحذر بشأن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر فبراير الماضى كبح المكاسب.

وانتعشت ثقة المستثمرين اليابانيين ليزداد الإقبال على المخاطرة بعد الإعلان عن أنباء تؤكد استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يمثل انفراجة في التوترات النووية مع بيونجيانج.

