أسهم فيس بوك تقفز 12% فى مايو

خالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم فيس بوك، أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، إلى أكثر من 12% خلال مايو الماضى، فى أفضل أداء شهرى منذ عام، ليقترب سعر السهم من 194 دولارًا، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه.ذكرت وكالة بلومبرج، أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار أسهم فيس بوك هذا العام ليتجا

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم فيس بوك، أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، إلى أكثر من 12% خلال مايو الماضى، فى أفضل أداء شهرى منذ عام، ليقترب سعر السهم من 194 دولارًا، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه.

ذكرت وكالة بلومبرج، أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار أسهم فيس بوك هذا العام ليتجاوز سعر السهم 222 دولارًا بزيادة 15% خلال بقية أشهر العام الجارى، رغم أن الشركة خسرت 10% فى شهر مارس الماضى بسبب فضيحة انتهاك بيانات المستخدمين لفيس بوك.

تراجعت أسعار أسهم شركة فيس بوك 171 دولارًا، عندما انتشرت أنباء خلال شهر مارس الماضى، تؤكد أن شركة كامبريدج أناليتيكا البحثية استغلت موقع التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات وبيانات أكثر من 50 مليون مستخدم بشكل غير قانونى، دون إذن صريح أثناء فاعليات الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واستخدمت الشركة هذه البيانات الهائلة الخاصة بالمستخدمين للترويج لإعلانات ذات أغراض سياسية.

أعلنت شركة فيس بوك عن أنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولا (تريندنج) من صفحات مستخدميها، وهي خاصية كانت تجمع أكثر الأخبار والمشاركات شعبية وانتشارا في موقع التواصل الاجتماعي، في إطار سعيها لضمان إطلاع المستخدمين على أخبار من مصادر موثوقة.

تأتي الخطوة التي ستنفذ خلال بضعة أيام في وقت تواجه فيه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتشار الأخبار الكاذبة على منصتها وهو أمر أصبح في بعض الأماكن أساسيا، علاوة على انتهاك البيانات من الهاكرز وقراصنة الإنترنت.

قالت شركة فيس بوك، إن خاصية الأكثر تداولا لا تساهم إلا بأقل من 1.5 % في المتوسط من المشاهدات في المؤسسات الإخبارية الكبرى، وقررت فيس بوك إلغاءها، وأنها تختبر طرقا جديدة لعرض الأخبار تشمل قسما للأخبار العاجلة، وآخر بعنوان “توداي إن”، وهو قسم يخصص للأخبار المحلية.

وثارت الشكوك بشأن نوعية الأخبار على فيس بوك، بعد مزاعم عن نشر عملاء تقارير إخبارية كاذبة على الموقع، منها ما نشر أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وأدخلت فيس بوك في الأعوام الماضية تغييرات على الموضوعات الأكثر تداولا، لتجنب الانحياز الفكري والسياسي.

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى فى نهاية الأسبوع من أن متسللين روس اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الإنترنت بالمنازل والشركات، وأن بوسعهم الحصول على معلومات المستخدمين وانتهاك بياناتهم، أو وقف تدفق بيانات الإنترنت، وحث المكتب أصحاب أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه، على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.

جاء التحذير بعدما أصدرت المحكمة أمرا سمح للمكتب بمصادرة موقع إلكتروني كان المتسللون يعتزمون استخدامه لإصدار تعليمات لأجهزة التوجيه، ورغم أن ذلك قطع الاتصالات الخبيثة فقد ترك أجهزة التوجيه مصابة، ويهدف التحذير الصادر اليوم إلى تنظيفها.

رصد مكتب التحقيقات الفيدرالى اختراقات في أكثر من 50 دولة برغم أن الهدف الرئيسي كان على الأرجح أوكرانيا، التي شهدت كثيرا من الهجمات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، وأن البرمجيات الخبيثة قادرة على تعطيل أجهزة توجيه البيانات.

قالت وزارة العدل، في طلبها إصدار الأمر القضائي، إن المتسللين أعضاء في جماعة تدعى سوفاسي تتبع الحكومة الروسية، التى تتحمل المسؤولية عن أبرز الهجمات الإلكترونية الروسية بما فيها هجوم استهدف اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

يقول خبراء، إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات على شركات في أوكرانيا على مدى أكثر من عام، وسط صراع بين البلدين، ما تسبب في خسائر بمئات الملايين من الدولارات، وانقطاع واسع للكهرباء في واقعة واحدة على الأقل.