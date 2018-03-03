أسهم فيات كرايسلر تهوي 6% بسبب جمارك ترامب

خالد بدر الدينهوت أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية بأكثر من 6% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية على واردات الصلب بحوالى 25% والألومنيوم بنسبة 10% مما أدى إلى تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة

خالد بدر الدين





هوت أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية بأكثر من 6% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية على واردات الصلب بحوالى 25% والألومنيوم بنسبة 10% مما أدى إلى تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة فى صناعة السيارات.

ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر قطاع السيارات هبط بحوالى 2.3% مع انخفاض أسعار أسهم شركات فولكسفاجن ودايملر وبي إم دبليو الألمانية، وسهم بيجو ستروين الفرنسية بنسب تتراوح بين 1.6% و2.4%، كما تراجعت أسعار أسهم شركات الصلب والألومنيوم فى أوروبا.

وأدّى هبوط أسعار أسهم شركات السيارات والحديد و الألومنيوم إلى انخفاض مؤشر ستوكس 600 لكبرى أسهم الشركات الأوروبية بحوالى 3.7% خلال الأسبوع الماضى، ليسجل أدنى مستوى منذ حوالي 6 شهور نتيجة التعريفات الجمركية التى سيتم فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، مما يثير مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وتسببت هذه المخاوف في موجة مبيعات واسعة بأوروبا، وهو ما كان له تأثير سلبي خاص على المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير والذي هبط 2.3% فى نهاية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ 6 شهور.