أسهم فيات كرايسلر تهوى 15.5% في ثاني أكبر هبوط ليوم واحد

خالد بدر الدينهوت أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية بأكثر من 15.5% فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، فى بورصة ميلانو فى ثاني أكبر هبوط ليوم واحد على الإطلاق.وذكرت وكالة رويترز إن أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر انهارت اليوم بعد أن حذرت شركة فيات بعد أيام قليلة من تعيين مايك مانلي،

خالد بدر الدين

هوت أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية بأكثر من 15.5% فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، فى بورصة ميلانو فى ثاني أكبر هبوط ليوم واحد على الإطلاق.

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار أسهم مجموعة فيات كرايسلر انهارت اليوم بعد أن حذرت شركة فيات بعد أيام قليلة من تعيين مايك مانلي، رئيس وحدة جيب، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا لسيرجيو ماركيوني الذي توفي يوم الأربعاء عن هبوط أرباح تشغيلية دون التوقعات للربع الثاني من العام، كما خفضت توقعاتها للعام بكامله بسبب أداء ضعيف في الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وتعرضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لخسائر واضحة بسبب تحذيرات من شركتي صناعة السيارات فيات كرايسلر وجنرال موتورز الأمريكية بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست أن عددا من كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي يعتقدون أنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من السيارات بقيمة تقارب 200 مليار دولار في وقت لاحق هذا العام بينما ينتظر المستثمرون اجتماعا على مستوى عال في واشنطن بشأن التجارة.

وتراجعت أسعار أسهم شركة دايملر مرسيدس وبي.إم.دبليو الألمانيتين لصناعة السيارات، اللتين تتأثران بشدة بالسوق الأمريكي، بأكثر من 2% فى ختام تعاملات اليوم ببورصة فرنكفورت.

ومن المتوقع أن يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على التجارة وتهديدات ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3% مع هبوط مؤشر قطاع السيارات، الذي يعتمد بشدة في نموه على الصادرات، 1.9% ليأتي في مقدمة القطاعات الخاسرة في المنطقة.

وتضررت أيضا أسعار أسهم شكرات التكنولوجيا من هبوط بنسبة 8.8 % في أسهم شركة إس.تي مايكرو الكترونيكس بعد اعلانها عن نتائج جاءت متوافقة مع التوقعات، في حين كان المستثمرون يأملون بنمو قوي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم دويتشه بنك 1.4 % بعد أن أعلن أكبر بنك في ألمانيا عن هبوط بنسبة 14 % في أرباحه الصافية للربع الثاني الذي اتسم بضعف في نشاطه الرئيسي للتداولات.