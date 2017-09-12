أسهم فولكسفاجن تكسب 1.9 % لإنتاج سيارات كهربائية

صعدت أسعار أسهم مجموعة فولكسفاجن الألمانية أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات بأكثر من 1.9 % ليساعد فى ارتفاع مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى بأكثر من 0.4 % فى بورصة فرانكفورت فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم مجموعة فولكسفاجن الألمانية انتعشت اليوم بعد أن أعلنت ليل أمس عن خطة لإنفاق حوالى 20 مليار يورو على تطوير سيارات كهربائية عديمة الانبعاثات.

وكانت فولكسفاجن أعلنت إنها ستضع خطة لإنتاج 80 طرازا من السيارات الكهربائية الجديدة تحمل العلامات التجارية المتنوعة للمجموعة بحلول 2025 كما تعتزم طرح نسخ كهربائية من 300 طراز للمجموعة بحلول عام 2030