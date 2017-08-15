أسهم علي بابا تقفز 76% وتتفوق على شركات العالم

خالد بدر الدين: قفزت أسعار أسهم شركة على بابا جروب هولدينج الصينية للمبيعات على شبكة الإنترنت العالمية بأكثر من 76% منذ بداية العام وحتى الآن، لتتفوق على جميع الشركات على مستوى العالم. وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركة تينسينت هولدينجز الصينية للإنترنت والألعاب الإلكترونية بحوالى 71% هذا العام حت

خالد بدر الدين:



قفزت أسعار أسهم شركة على بابا جروب هولدينج الصينية للمبيعات على شبكة الإنترنت العالمية بأكثر من 76% منذ بداية العام وحتى الآن، لتتفوق على جميع الشركات على مستوى العالم.

وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركة تينسينت هولدينجز الصينية للإنترنت والألعاب الإلكترونية بحوالى 71% هذا العام حتى الآن، لتأتى فى المركز الثانى رغم أن الشركتين الصينيتين ستعلنان عن نتائجهما عن الربع الثانى من العام الجارى قبل نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أبل الأمريكية المنتجة لأجهزة موبايل آيفون جاءت فى المركز الثالث على مستوى العالم بين الشركات التى انتعشت أسعار أسهمها خلال العام الجارى، مع ارتفاع أسعار أسهمها بأكثر من 38% لتتفوق على جميع الشركات الأمريكية، وإن كانت شريكتها فى التصنيع شركة هون هاى بريسيشن اندسترى التايوانية المعروفة تجاريا باسم فوكسكون تفوقت عليها خلال شهر يوليو الماضى، مع ارتفاع أسعار أسهمها بأكثر من 40%.