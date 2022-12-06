أسهم شهدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة أنهت فيها مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تباين، سجلت مجموعة أسهم في قطاعات الاستثمار العقاري، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين نحو 8 و5%.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة اليوم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 7.96% مغلقا عند 8.210 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 6.06% مغلقا عند 1.178 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.91% مغلقا عند 25.140 جنيه.



ورابعا جاء سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات متراجعا 4.84% مغلقا عند 2.750 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 4.71% مغلقا عند 46.50 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملات اليوم على صعود نسبته 1.77% مغلقا عند مستوى 14327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% مغلقا عند 2653 نقطة، وانخفض مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% مغلقا عند 3898 نقطة.



وسجلت التداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال التعامل على 202 سهم صعد من بينها 63 سهم، وتراجع 92 سهم، وظل 47 سهم على ثبات.

واتجه المصريين والعرب للشراء بصافي 119.4 و 28.16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 147.5 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 10 مليارات جنيه، مغلقا عند مستويات 924 مليار جنيه، مقارنة بـ 914 مليار جنيه بالتعاملات السابقة