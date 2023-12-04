أسهم شركة سبوتفاي تقفز بعد إعلانها تخفيض 17٪ من القوة العاملة

ارتفعت أسهم شركة سبوتفاي لبث الموسيقى يوم الاثنين بعد أن أعلنت أنها ستسرح 17% من قوتها العاملة، في خطوة دراماتيكية تهدف إلى خفض تكاليفها والتكيف مع تباطؤ النمو، بحسب وكالة سي إن بي سي.

في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين، قال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتفاي ، إنها كانت تتخذ “إجراءات جوهرية لتقليص تكاليفنا”، مضيفًا أن الشركة وظفت عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين خلال عامي 2020 و2021، عندما كان رأس المال رخيصًا وكان بإمكان شركات التكنولوجيا الاستثمار مبالغ كبيرة في توسيع الفريق.

وتعادل الجولة الأخيرة من التخفيضات ما يقرب من 1500 وظيفة،بحسب مصدر مطلع. لم يعلق المتحدث باسم شركة سبوتفاي على العدد الدقيق للأدوار المتأثرة بهذا الإجراء.

صعود أسهم شركة سبوتفاي

قال إيك في مذكرة داخلية تمت مشاركتها على موقع سبوتفاي الإلكتروني: “على مدى العامين الماضيين، ركزنا بشكل كبير على تحويل شركة سبوتفاي إلى شركة رائعة ومستدامة حقًا – شركة مصممة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح شركة الصوت الرائدة في العالم والتي ستؤدي باستمرار إلى دفع الربحية والنمو في المستقبل.”

وتابع:”على الرغم من أننا قطعنا خطوات جديرة بالاهتمام، كما ذكرت ذلك مرات عديدة، إلا أنه لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به. وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير، وأصبح رأس المال أكثر تكلفة. سبوتفاي ليس استثناءً من هذه الحقائق.”

يأتي ذلك على الرغم من إعلان شركة سبوتفاي عن أرباح قدرها 65 مليون يورو (70.7 مليون دولار) للربع الثالث، بسبب انخفاض الإنفاق على التسويق والموظفين.

رفعت شركة سبوتفاي أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام وتوسعت لتشمل ملفات البودكاست والكتب الصوتية.

وتأتي الجولة الأخيرة من عمليات التسريح في أعقاب التخفيضات المتعاقبة في الشركة، والتي اضطرت، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى الموجهة نحو النمو، إلى خفض التكاليف في العام الماضي أو نحو ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور خلفية الاقتصاد الكلي.

قال محللو ويلز فارجو يوم الاثنين إن عمليات تسريح العمال من المحتمل أن تكون علامة على استمرار تركيز سبوتفاي “على تحقيق أهداف الربحية” وليس رد فعل على الرياح الاقتصادية المعاكسة. وأشاروا أيضًا إلى أن تخفيضات عدد الموظفين يمكن أن توفر انخفاضًا بنسبة 2٪ تقريبًا في نفقات التشغيل في عام 2024.

وخفضت سبوتيفي 6% من قوتها العاملة، أو حوالي 600 موظف، في بداية العام. ثم قامت الشركة بتسريح 2% من الموظفين، أي ما يعادل حوالي 200 وظيفة، في يونيو. تضاعفت أسهم سبوتفاي أكثر من الضعف هذا العام.