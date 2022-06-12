أسهم شركة الاتصالات السعودية تقفز بعد اقتراح لزيادة رأس المال

قالت شركة الاتصالات السعودية، الأحد، إن مجلس إدارتها اقترح زيادة رأس مالها بواقع 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بما يعادل 150%، ما دفع سعر السهم للارتفاع نحو 10%.

وأعلنت الشركة المدرجة في الرياض في وقت سابق، أن الزيادة المقترحة لرأس المال ستشمل إصدار 30 مليار سهم جديد، مع منح 1.5 سهم جديد للمساهمين مقابل كل سهم يملكونه.

قفزة في أسهم شركة الاتصالات السعودية

وأدى هذا لقفزة لأسهم الشركة بلغت 9.8% إلى 110.2 ريال في التعاملات المبكرةK قبل أن تتراجع قليلاً إلى 107 ريالات، بارتفاع 6.6% من بداية التداول الأحد، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقال رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل «إن زيادة رأس المال ستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين».

وأضاف في بيان أن استراتيجية الشركة «تجرأ» تعتمد على 4 محاور رئيسية: هي التوسع في الحجم والنطاق، وإثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول.

وأدرجت الاتصالات السعودية العام الماضي وحدتها (الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات) وجمعت 966.35 مليون دولار.

وقالت في بيان إن زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم تهدف إلى «دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو».

وأضافت شركة الاتصالات الكبرى، التي تمتلك الحكومة السعودية 64% منها عبر صندوق الاستثمارات العامة، أن مجلس إدارتها أوصى بخفض سياسة توزيع الأرباح.

وبموجب المقترح، سيتم خفض سياسة توزيع الأرباح التي تبلغ مدتها 3 سنوات، والتي كانت سارية منذ الربع الأخير من العام الماضي، من ريال واحد (0.26 دولار) لكل سهم عن كل ربع إلى 0.40 ريال (0.10 دولار).

وقالت الشركة في البيان إن التوصية جاءت لتعكس الزيادة المقترحة في رأس المال، وإن مجلس الإدارة سيواصل النظر في دفع توزيعات إضافية.