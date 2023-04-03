أسهم شركات الطاقة العالمية تقترب الاثنين من أفضل أداء يومي في 6 أشهر

ارتفعت أسهم شركات الطاقة العالمية يوم الإثنين، مما وضعها على مسار تحقيق أفضل أداء يومي لها في ستة أشهر، مع صعود أسعار النفط نتيجة قرار “أوبك +” المفاجئ بتخفيض الإنتاج.

قفز مؤشر “ستاندرد أند بورز 500 للطاقة” بنسبة بلغت 5.5%، وهي أعلى نسبة ارتفاع يومي منذ أكتوبر من العام الماضي، معززا بذلك القيمة السوقية لأسهم المؤشر بنحو 75 مليار دولار، منها 25 مليار دولار تمثل الزيادة في القيمة السوقية لشركة “إكسون موبيل” وحدها، وقد اقتربت شركة النفط العملاقة من مستوى 500 مليار دولار لأول مرة منذ عام 2008.

أسهم شركات الطاقة العالمية

قرار تحالف “أوبك +” بخفض إنتاج النفط أدى كذلك إلى زيادة أسعار السلع الأولية، فارتفعت أسهم شركات الطاقة التي تراجعت في عام 2023 بعد عامين من الأداء الفائق، فقد سجلت أسهم القطاع هبوطا بنحو 1.3% منذ بداية العام الحالي بينما ارتفع المؤشر العام بنحو 7%.

في مذكرة بحثية يوم الإثنين، كتب ليو مارياني، المحلل في شركة “روث إم كيه إم” (Roth MKM): “أسهم شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ بداية العام، ويرجح أن تكون الأسهم الفائزة في تغطيتنا هي الأسهم الأقوى والأعلى في قطاع النفط”.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.3% عند حوالي 80 دولارا للبرميل في الساعة 12:34 مساء في نيويورك.