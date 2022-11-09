أسهم سجلت أكبر تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

رغم تسجيل المؤشر الرئيس بالبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنحو 4.6% بنهاية تعاملات اليوم، شهدت حزمة أسهم أعلى تراجعات بنسب بين نحو 23% و5%.

وتوزعت الأسهم الأعلى خسارة اليوم بين قطاعات الصناعة، ومواد التشييد، واستصلاح الأراضي، والاستثمار العقاري.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب العبوات الطبية -3 بنسبة 22.86%، مغلقا عند مستوى 0.108 جنيه، تلاه ليسيكو مصر متراجعا 11.01% مغلقا عند مستوى 7.600 جنيه.

وثالثا جاء سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 6.84% مغلقا عند مستوى 4.770 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 6%، مغلقا عند 30.080 جنيه، ثم أميرالد للاستثمار العقاري 4.99% عند مستوى 1.579 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود قوي لمؤشرها الرئيس EGX70 بنسبة 4.56%، مغلقا عند مستوى 11781 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوى 2210 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% مغلقا عند مستوى 3232 نقطة.