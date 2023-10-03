أسهم سجلت أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، على هبوط جماعي، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.98%، مغلقا عند 19706 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.98%، مغلقا عند 3712 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.26% مغلقا عند 5501 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم المصريين للاستتثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.59% مغلقا عند 0.660 جنيه، تلاه الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 7.86%، مغلقا عند 5.560 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.31% مغلقا عند 11.760 جنيه.

ورابعا جاء سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.30%، مغلقا عند 10 جنيهات، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 5.27%، مغلقا عند 15.810 جنيه.