أسهم سجلت أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الوساطة، والصناعات الثقيلة، والسياحة، والملابس، تعاملاتها اليوم الأربعاء محققة أعلى تراجعات بالسوق، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات.

وكان السهم الأعلى تراجعا اليوم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 18.21%، مغلقا عند 4.580 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.94%، مغلقا عند 13.670 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 4.51%، مغلقا عند 17.560 جنيه.

ورابعا جاء سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي متراجعا 4.39%، مغلقا عند 17.410 جنيه، وخامسا جاء سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 3.90%، مغلقا عند 1.970 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57%، مغلقا عند 4819 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.77%ـ ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.