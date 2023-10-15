أسهم سجلت أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)

وارتفاع جماعي للمؤشرات

أسهم سجلت أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:55 م, الأحد, 15 أكتوبر 23

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي تجاوز الـ1%، ما انعكس على مجموعة أسهم حققت أعلى صعود بالسوق.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.61% مغلقا عند 20324 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 1.22%، مغلقا عند 3751 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.68%، مغلقا عند مستوى 5645 نقطة.

 وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بنسبة 16.67%، مغلقا عند 440.120 جنيه، تلاه دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 14.80%، مغلقا عند 36.990 جنيه، ثم أوراسكوم كونستراكشون أل بي سي بنسبة 14.04%، مغلقا عند 187.600 جنيه.

ورابعا جاء سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.64%، مغلقا عند 41.500 جنيه،  وخامسا جاء سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 7.50%، مغلقا عند 1.935 جنيه . 

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:55 م, الأحد, 15 أكتوبر 23