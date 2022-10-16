أسهم سجلت أعلى صعود بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بنهاية تعاملات اليوم سجلت مجموعة أسهم في قطاعات مختلفة أعلى مكاسب اليوم بمعدلات تراوحت بين 20% ونحو 8%.

وتنوعت القطاعات التي انتمت إليها الأسهم الأعلى صعودا اليوم بين الكيماويات، والاستثمار، والأغذية، والسياحة.

وتصدر الأسهم الأعلى ربحا اليوم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 20%، مغلقا عند مستوى 37.320 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.90% مغلقا عند 28.150 جنيه.

وثالثا جاء الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 8.49% مغلقا عند مستوى 33.080 جنيه، ورابعا جاء أجواء للصناعات الغذائية –مصر مرتفعا 8.48% مغلقا عند مستوى 17.390 جنيه، ثم شارم دريمز بنسبة 7.80% مغلقا عند 8.840 جنيه.

وصعدت مؤشرات السوق بشكل جماعي اليوم حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.98% مغلقا عند مستوى 10048 نقطة، ومؤشر egx70 بنسبة 1.61% مغلقا عند مستوى 2186 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.56% مغلقا عند مستوى 3125.7 نقطة.