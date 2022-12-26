أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

انعكس الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة المصرية على مجموعة أسهم بالسوق، اليوم، لتحقق أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيس للبورصة “EGX30” بنسبة 1.22% مغلقًا عند مستوى 14560 نقطة، كما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.67% مغلقًا عند مستوى 2749 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنسبة 2% مغلقًا عند 4075 نقطة.

وتصدّر الأسهم الأعلى صعودًا اليوم إنتيجريتيد ديجنوستكس هولدينجز بي إل سي بنسبة 20% مغلقًا عند مستوى 25.20 جنيه، وسهم البويات والصناعات الكيماوية- باكين بنسبة 8.54% عند مستوى 28.230 جنيه، وسهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.54% مغلقًا عند 2.160 جنيه.

ورابعًا جاء سهم السويدي إليكتريك بنسبة 8.15% مغلقًا عند 11.680 جنيه، ثم جي بي أوتو بنسبة 6.88% مغلقًا عند مستوى 5.440 جنيه.

وتراجعت تداولات البورصة اليوم لمستويات دون المليار جنيه مسجلة 978.39 مليون جنيه، عبر 47.463 عملية منفَّذة على أسهم 200 شركة مقيدة.

وسجل رأس المال السوقي 954.7 مليار جنيه، رابحًا 13.1 مليار جنيه، وسط مشتريات أجنبية بنحو 25 مليون جنيه، قابلها مبيعات عربية ومحلية بصافي نحو 5 ملايين جنيه، و20 مليون جنيه على الترتيب.