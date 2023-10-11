أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما سجلت حزمة أسهم أعلى صعود بالسوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.36% مغلقا عند مستوى 19653 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، مغلقا عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%، مغلقا عند مستوى 5491نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 12.71%، مغلقا عند مستوى 7.450 جنيه، تلاه سماد مصر (أيجيفرت) بنسبة 8.81%، مغلقا عند مستوى 54.330 جنيه، وسهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 7.99%، مغلقا عند 15.680 جنيه.

ورابعا جاء سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل بنسبة 7.72%، مغلقا عند 46.320 جنيه، ثم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.49%، مغلقا عند 10.050 جنيه.