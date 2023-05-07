أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات النسيج، والاستثمار العقاري، واللوجيستيات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم التي شهدت تباينا للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا جولدن تكس للأصواف بنسبة 15.35%، مغلقا عند 11.470 جنيه، تلاه حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بنسبة 12.99%، مغلقا عند 0.067 جنيه، ثم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.01% مغلقا عند 6.220 جنيه.

وثالثا تراجع سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 3.88% مغلقا عند 1.980 جنيه، ثم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 3.55% مغلقا عند 24.470 جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات اليوم مغلقا عند 17235 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 EWI بنسبة 0.14% مغلقا عند 2982 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا Egx100 EWI بنسبة 0.06% مغلقا عند 4524 نقطة.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات مغلقا عند 7.160 جنيه، ثم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 0.952 جنيه، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) مغلقا عند 0.671 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 39.650 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 28.320 جنيه.